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رواد مواقع التواصل يتداولون صورا لحملة "هنشيل الوهم ونوصل الدعم"

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رواد مواقع التواصل يتداولون صورا لحملة "هنشيل الوهم ونوصل الدعم" رواد مواقع التواصل يتداولون صورا لحملة "هنشيل الوهم ونوصل الدعم"

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أطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعى، حملة تحت عنوان " هنشيل الوهم ونوصل الدعم" ، تهدف إلى إيصال الدعم إلى مستحقيه وتنقية الجداول من الفئات غير المستحقة.

 

وأوضحوا أن الهدف من الحملة ليس إلغاء الدعم بل على العكس، توجيهه فى المسار  الصحيح حتى يحصل المواطن البسيط على حقه كاملا، لاسيما أن الأزمات التى تحدث فى أى سلعة يتحملها المواطن محدود الدخل.

 

وحسب المعلومات التى أدلى بها عدد من مسؤولى وزارة ، فإن حوالى  71 مليون مواطن يحصلون على دعم السلع، منهم ما يقرب من 40 مليون مواطن لا يستحقونه حيث يصل دخلهم الشهرى لأكثر من 10 آلاف جنيها، بالاضافة إلى  وجود 12 مليون مواطن آخرين خارج البلاد سواء للعمل أو للهجرة أو الدراسة والعلاج.

 

كما أشار المسؤولون، فى تصريحات سابقة لهم، إلى أن تنقية البطاقات التموين واستبعاد غير مستحقى دعم السلع والخبز والبوتاجاز سيوفر  أكثر   40 مليار للموازنة العامة للدولة.

 

الأرقام السابقة تجعلنا نتأكد أنه ليس كل ما ينفق على الدعم من ملايين الجنيهات يصل "للفقراء و الشقيانين" فقط، و هو ما يحتاج الى حملة لتصحيح المسار لكى يحصل عليه من يستحقه فعلا.

 

 

 


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مصر 365

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