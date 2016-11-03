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رئيس البنك التجارى الدولى: الجنيه سيصل للقيمة العادلة أمام الدولار قريبًا

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رئيس البنك التجارى الدولى: الجنيه سيصل للقيمة العادلة أمام الدولار قريبًا رئيس البنك التجارى الدولى: الجنيه سيصل للقيمة العادلة أمام الدولار قريبًا

>كتب – أحمد يعقوب

قال هشام عز العرب، رئيس اتحاد بنوك ، ورئيس البنك التجارى الدولى، إن مصر ولأول مرة تطبق نظام التعويم الكامل للجنيه، أى بتحدد سعره وفقًا لآليات السوق وقوى العرض والطلب، مؤكدًا أن هناك دولًا سبقت مصر فى تجربة تعويم العملة المحلية، شهدت مع بداية تطبيق هذا النظام، تذبذبات حادة لعملتها المحلية على مدار يوم العمل فى البنوك.

 

وطالب رئيس البنك التجارى الدولى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، المواطنين بالهدوء وعدم "الذعر" من تطبيق مصر لنظام التعويم الكامل، مؤكدًا أن الجنيه سوف يصل إلى القيمة العادلة أمام الدولار – أى السعر الحقيقى للعرض والطلب بعيدًا عن المضاربات على العملة - خلال أسابيع قليلة، مؤكدًا أن تحول مصر اليوم الخميس، نحو نظام "التعويم الكامل" للجنيه، خطوة تاريخية تضع الاقتصاد على الطريق الصحيح.

 

وأضاف هشام عز العرب، إن تلك الخطوة تعنى دخول مصر إلى الأسواق الحرة وتتعامل وفقًا لقوى العرض والطلب، والتى تشجع الاقتصاد على الإنتاج وتحد من الاستهلاك، وأن السعر يتحدد وفقًا للعرض والطلب، وأن الإجراءات تعنى أن البنوك هى المسؤولة على الاقتصاد وأن البنك المركزى المصرى يلعب دوره كرقيب.

 

وقال البنك المركزى المصرى اليوم الخميس، إن قرار تحرير سعر صرف الجنيه المصرى والتسعير وفقًا لآليات العرض والطلب، وإطلاق الحرية للبنوك العاملة النقد الأجنبى من خلال آلية الإنتربنك الدولارى.


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