القبض على «أبو عصر» أهم المتورطين فى حادث مركب رشيد

تمكن رجال مباحث الأموال العامة، بإشراف اللواء علاء الدين شوقى، مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة وبرئاسة العقيد أحمد البنا، من ضبط المتهم “جمال محمد أبو عصر” المسئول عن التخزين وأهم المتورطين فى حادث مركب رشيد.

وبالعرض على النيابة العامة، قرر المستشار عبد العزيز عليوة المحامى العام الأول لنيابات شمال دمنهور حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات ليصبح إجمالى المتهمين المضبوطين فى حادث غرق مركب رشيد 35 متهمًا.

ونجح ضباط مباحث البحيرة، بإشراف اللواء علاء الدين شوقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، واللواء محمد خريصة مدير المباحث، والعميد حازم حسن رئيس مباحث البحيرة من تحديد 40 متهماً متورطين فى حادث غرق مركب رشيد.