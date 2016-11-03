الغرف التجارية: هناك أزمة بسبب رفع قيمة الجمارك على المواد الغذائية

قال المهندس محمد بركة عضو الإتحاد العام للغرف التجارية فى مصر، إن قرارات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الخاصة بالإستثمار أحدثت صدى إيجابيًا، وهبط سعر الدولار إلى 12 جنيهًا، مشيرًا إلى أنه اتخاذ قرار تعويم الجنيه اليوم، وإعطاء البنوك فرصة لتحقيق مكسب بنسبة 10%، ليصبح 14 جنيهًا حيث تم تعليق السعر علي ذلك الرقم، والفكرة فى الأساس جيدة، من أجل السيطرة علي السوق السوداء.

وأضاف بركة، خلال حواره لبرنامج “ساعة من مصر”، المذاع على قناة “الغد” الإخبارية، مع الإعلامي أحمد بصيله، أن الشائعات بشأن ضخ الدولة لـ 4 مليارات دولار ، ولم يحدث، نتج عنها حالة من الاستقرار فى السعر، حيث قام البعض بتقديم طلبات للاستيراد، وتم عرض الدولار علي الجميع بمبلغ 12 جنيها ولم يشتري أي شخص، فى الوقت الذي قام به المستورد حاليًا أعلن موافقته علي التعامل بالدولار بقيمة 14 جنيهًا، لافتًا إلى أن حالة التخبط رفعت سعر الدولار خلال ساعات ووصل إلى 16 جنيهًا.

وأكد بركة، أن الأزمة الحقيقية تكمن فى المواد الغذائية حيث تم رفع قيمة الجمارك من 8 جنيهات إلي 13 جنيهًا، لافتًا إلى أن ذلك سيؤثر علي أسعار تلك السلع لاسيما المستوردة، مشددًا علي أن قرار التعويم كان من المفترض أن يصاحبه ضخ لدولارات فى البنوك، وتثبيت سعر الدولار لفترة زمنية محددة، إلي أن أصبح كل بنك يتعامل وفقاً لموارده، ولا يوجد فى أي بنك موارد فى الوقت الراهن، بحسب قوله.