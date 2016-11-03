الولايات المتحدة: تحرير سعر الصرف خطوة إيجابية وندعم الحكومة المصرية

رحبت الولايات المتحدة الأمريكية بقرار مصر تحرير سعر صرف الدولار الأمريكي، كجزء من خطة الإصلاح الاقتصادي.

وقال جون كيربي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن القرار الأخير الذي اتخذته الحكومة المصرية هو خطوة إيجابية لتحسين سوق العملات الأمريكية في مصر والمساعدة في تعافي الاقتصاد المصري.

وأعرب كيربي عن دعم حكومة بلاده للالتزامات التي تضعها الحكومة المصرية على عاتقها لاتخاذ هذه الخطوة الصعبة لكنها مهمة لوضع أسس لمستقبل ملئ بالرخاء للشعب المصري.