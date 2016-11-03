أخبار عاجلة

عاجل| مصادر أمنية تكشف عن مفاجأة كبرى تبرأ المتهم بتفجير كنيسة مارمرقس بالأسكندرية -
ستاد مصر: تحليل الأداء الفنى والتكتيكى لمباراة الاتحاد والأهلى -
ستاد مصر: لقاء مع مجموعة من لاعبى الاتحاد عقب مباراتهم مع الأهلى -
أحمد موسى ينفي تسلم مصر مفجر كنيسة الإسكندرية من الكويت -
رئيس جهاز حماية المنافسة: هدفنا منع الاحتكار بعد توجه الدولة للاقتصاد الحر -
وزير التموين: وجود سعرين للسلعة يخلق سوقًا سوداء -
صحة الإسكندرية: خروج 8 حالات جديدة من مصابي تفجير الكنيسة المرقسية -
"مصراوي" بمنزل عم نسيم.. رسائل أسرة شهيد "أحيا الناس جميعًا" أمام "المرقسية" -
قطار الأهلي يواصل دهس منافسيه ويعبر الاتحاد بهدف «السولية» -
عبد الفتاح يكشف عن ملامح خطة تطوير الحكام في ندوة «التربية الرياضية» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

الولايات المتحدة: تحرير سعر الصرف خطوة إيجابية وندعم الحكومة المصرية

Google+ Print
جون كيربي

جون كيربي

رحبت الولايات المتحدة الأمريكية بقرار تحرير سعر صرف الدولار الأمريكي، كجزء من خطة الإصلاح الاقتصادي.

وقال جون كيربي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن القرار الأخير الذي اتخذته المصرية هو خطوة إيجابية لتحسين سوق العملات الأمريكية في مصر والمساعدة في تعافي الاقتصاد المصري.

وأعرب كيربي عن دعم حكومة بلاده للالتزامات التي تضعها الحكومة المصرية  على عاتقها لاتخاذ هذه الخطوة الصعبة لكنها مهمة لوضع أسس لمستقبل ملئ بالرخاء للشعب المصري.

 

 

ا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
ستاد مصر: تحليل الأداء الفنى والتكتيكى لمباراة الاتحاد والأهلى

ستاد مصر: تحليل الأداء الفنى والتكتيكى لمباراة الاتحاد والأهلى

ستاد مصر: لقاء مع مجموعة من لاعبى الاتحاد عقب مباراتهم مع الأهلى

ستاد مصر: لقاء مع مجموعة من لاعبى الاتحاد عقب مباراتهم مع الأهلى

أحمد موسى ينفي تسلم مصر مفجر كنيسة الإسكندرية من الكويت

أحمد موسى ينفي تسلم مصر مفجر كنيسة الإسكندرية من الكويت

"مصراوي" بمنزل عم نسيم.. رسائل أسرة شهيد "أحيا الناس جميعًا" أمام "المرقسية"

"مصراوي" بمنزل عم نسيم.. رسائل أسرة شهيد "أحيا الناس جميعًا" أمام "المرقسية"