"ألمانيا" تطلق أول قطار "هيدروجيني" في العالم ...

سمر العشري

تتجه ألمانيا إلى إطلاق أول قطار ركاب هيدروجيني، في العالم، لا ينفث أي انبعاثات مضرة في الجو، خلال السنة المقبلة .

وتولت الشركة الفرنسية العملاقة "ألستوم" إنجاز القطار "النظيف" ، بتكلفة ناهزت ثمانية ملايين يورو، وتم تقديمه في معرض ببرلين سبتمبر الماضي .

ويصدر القطار مستوى منخفضا جدا من الضجيج جراء الحركة ، ويتزود بهيدروجين يخزن في أنبوب أعلاه ، ويتحرك بفعل تفاعل كيميائي للهدروجين مع أكسجين توليد ذرات الماء .

وتتيح الطاقة التي يمكن توليدها في القطار ، السير لمسافة تتراوح ما بين 600 و800 كيلومتر ، بسرعة 140 كيلومترا في الساعة .

شبكةعيونالإخبارية

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