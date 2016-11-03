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"ألمانيا" تطلق أول قطار "هيدروجيني" في العالم ...

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"ألمانيا" تطلق أول قطار "هيدروجيني" في العالم ... "ألمانيا" تطلق أول قطار "هيدروجيني" في العالم ...

تتجه ألمانيا إلى إطلاق أول قطار ركاب هيدروجيني، في العالم، لا ينفث أي انبعاثات مضرة في الجو، خلال السنة المقبلة .
وتولت الشركة الفرنسية العملاقة "ألستوم" إنجاز القطار "النظيف" ، بتكلفة ناهزت ثمانية ملايين يورو، وتم تقديمه في معرض ببرلين سبتمبر الماضي .

ويصدر القطار مستوى منخفضا جدا من الضجيج جراء الحركة ، ويتزود بهيدروجين يخزن في أنبوب أعلاه ، ويتحرك بفعل تفاعل كيميائي للهدروجين مع أكسجين توليد ذرات الماء .

وتتيح الطاقة التي يمكن توليدها في القطار ، السير لمسافة تتراوح ما بين 600 و800 كيلومتر ، بسرعة 140 كيلومترا في الساعة .

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رئيس قسم الأخبار