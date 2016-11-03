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المصري للدراسات الاقتصادية: الدولار يصل إلى 20 جنيها خلال أيام

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المصري للدراسات الاقتصادية: الدولار يصل إلى 20 جنيها خلال أيام المصري للدراسات الاقتصادية: الدولار يصل إلى 20 جنيها خلال أيام

رئيس المنتدى المصري للدرسات الاقتصادية، رشاد عبده

قال رئيس المنتدى المصري للدرسات الاقتصادية، رشاد عبده، إن الدولار سيرتفع بشكل جنوني بسبب الفجوة بين ارتفاع الطلب وقلة المعروض، لافتًا إلى أن محافظ البنك المركزي خلق سوق سوداء وآخر موازي للمنافذ الرسمية للصرف.

وأضاف عبده، خلال حواره لبرنامج “ساعة من ”، المذاع على قناة “الغد” ، مع الإعلامي أحمد بصيله، أن محافظ البنك المركزي لم يتدارك أخطائه بقرارات تحرير الجنيه، مشددا على ان سيصل لـ 20 جنيه خلال أيام.

وأوضح عبده، أن طارق عامر ساهم بقراراه في زيادة عجز موازنة الدولة التىوصلت لـ 6.9 ترليون جنيه، مشيرًا إلى أن عزله بات ضروره على الرئيس عبد الفتاح حتى لا يتسبب فى انفجار شعبي بسبب تلك القرارات المرتبكة، بحسب تعبيره.

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