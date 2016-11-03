المصري للدراسات الاقتصادية: الدولار يصل إلى 20 جنيها خلال أيام

قال رئيس المنتدى المصري للدرسات الاقتصادية، رشاد عبده، إن الدولار سيرتفع بشكل جنوني بسبب الفجوة بين ارتفاع الطلب وقلة المعروض، لافتًا إلى أن محافظ البنك المركزي خلق سوق سوداء وآخر موازي للمنافذ الرسمية للصرف.

وأضاف عبده، خلال حواره لبرنامج “ساعة من مصر”، المذاع على قناة “الغد” الإخبارية، مع الإعلامي أحمد بصيله، أن محافظ البنك المركزي لم يتدارك أخطائه بقرارات تحرير الجنيه، مشددا على ان سعر الدولار سيصل لـ 20 جنيه خلال أيام.

وأوضح عبده، أن طارق عامر ساهم بقراراه في زيادة عجز موازنة الدولة التىوصلت لـ 6.9 ترليون جنيه، مشيرًا إلى أن عزله بات ضروره على الرئيس عبد الفتاح السيسي حتى لا يتسبب فى انفجار شعبي بسبب تلك القرارات المرتبكة، بحسب تعبيره.