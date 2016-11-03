مصدر حكومي لرويترز: مصر ترفع أسعار البنزين والسولار وغاز السيارات من 4 نوفمبر

قال مصدر حكومي لرويترز يوم الخميس إن مصر قررت رفع أسعار البنزين والسولار وغاز السيارات اعتبارا من يوم الجمعة الرابع من نوفمبر تشرين الثاني.

وذكر المصدر الحكومي الذي طلب عدم نشر اسمه أن مصر قررت رفع سعر البنزين 80 أوكتين إلى 2.35 جنيه (حوالي 15 سنتا أمريكيا) للتر من 1.6 جنيه وسعر البنزين 92 أوكتين إلى 3.5 جنيه للتر من 2.6 جنيه.

وأضاف أن سعر السولار سيزيد إلى 2.35 جنيه للتر من 1.8 جنيه بينما سيرتفع سعر غاز السيارات إلى 1.6 جنيه للمتر المكعب من 1.1 جنيه.

ولم يتسن على الفور الاتصال بمسؤولين في وزارة البترول المصرية للحصول على تعقيب.