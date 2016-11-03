بدء تشغيل «الرنين المغناطيسى» بمستشفى بنها الجامعى..السبت المقبل

تبدأ إجراءات تشغيل جهاز أشعة الرنين المغناطيسي بمستشفيات جامعة بنها، السبت المقبل، ويعد هذا الجهاز ضمن أكبر 3 أجهزة من نوعه علي مستوي الجمهورية، بتكلفة 19 مليون جنيه، بتبرع كامل من البنك الأهلي المصري.

ويعد هذا التبرع ضمن استراتيجية تعاون وشراكة بين البنك والجامعة، تم توقيعها العام الماضي في عهد الدكتور علي شمس الدين رئيس جامعة بنها السابق، والدكتور عادل العدوي وزير الصحة السابق، والدكتور محمد الشافعي عميد كلية الطب، والدكتور أحمد يوسف مدير المستشفيات الجامعية ببنها الأسبق، والدكتور مدحت فتحي رئيس قسم الأشعل والدكتور محمد شاكر.