أخبار عاجلة

عاجل| مصادر أمنية تكشف عن مفاجأة كبرى تبرأ المتهم بتفجير كنيسة مارمرقس بالأسكندرية -
ستاد مصر: تحليل الأداء الفنى والتكتيكى لمباراة الاتحاد والأهلى -
ستاد مصر: لقاء مع مجموعة من لاعبى الاتحاد عقب مباراتهم مع الأهلى -
أحمد موسى ينفي تسلم مصر مفجر كنيسة الإسكندرية من الكويت -
رئيس جهاز حماية المنافسة: هدفنا منع الاحتكار بعد توجه الدولة للاقتصاد الحر -
وزير التموين: وجود سعرين للسلعة يخلق سوقًا سوداء -
صحة الإسكندرية: خروج 8 حالات جديدة من مصابي تفجير الكنيسة المرقسية -
"مصراوي" بمنزل عم نسيم.. رسائل أسرة شهيد "أحيا الناس جميعًا" أمام "المرقسية" -
قطار الأهلي يواصل دهس منافسيه ويعبر الاتحاد بهدف «السولية» -
عبد الفتاح يكشف عن ملامح خطة تطوير الحكام في ندوة «التربية الرياضية» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

بدء تشغيل «الرنين المغناطيسى» بمستشفى بنها الجامعى..السبت المقبل

Google+ Print
بدء تشغيل «الرنين المغناطيسى» بمستشفى بنها الجامعى..السبت المقبل بدء تشغيل «الرنين المغناطيسى» بمستشفى بنها الجامعى..السبت المقبل

مستشفى-بنها-الجامعي

تبدأ إجراءات تشغيل جهاز أشعة الرنين المغناطيسي بمستشفيات جامعة بنها، السبت المقبل، ويعد هذا الجهاز ضمن أكبر 3 أجهزة من نوعه علي مستوي الجمهورية، بتكلفة 19 مليون جنيه، بتبرع كامل من البنك الأهلي المصري.

ويعد هذا التبرع ضمن استراتيجية تعاون وشراكة بين البنك والجامعة، تم توقيعها العام الماضي في عهد الدكتور علي شمس الدين رئيس جامعة بنها السابق، والدكتور عادل العدوي وزير الصحة السابق، والدكتور محمد الشافعي عميد كلية الطب، والدكتور أحمد يوسف مدير المستشفيات الجامعية ببنها الأسبق، والدكتور مدحت فتحي رئيس قسم الأشعل والدكتور محمد شاكر.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا