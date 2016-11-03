أخبار عاجلة

عاجل| مصادر أمنية تكشف عن مفاجأة كبرى تبرأ المتهم بتفجير كنيسة مارمرقس بالأسكندرية -
ستاد مصر: تحليل الأداء الفنى والتكتيكى لمباراة الاتحاد والأهلى -
ستاد مصر: لقاء مع مجموعة من لاعبى الاتحاد عقب مباراتهم مع الأهلى -
أحمد موسى ينفي تسلم مصر مفجر كنيسة الإسكندرية من الكويت -
رئيس جهاز حماية المنافسة: هدفنا منع الاحتكار بعد توجه الدولة للاقتصاد الحر -
وزير التموين: وجود سعرين للسلعة يخلق سوقًا سوداء -
صحة الإسكندرية: خروج 8 حالات جديدة من مصابي تفجير الكنيسة المرقسية -
"مصراوي" بمنزل عم نسيم.. رسائل أسرة شهيد "أحيا الناس جميعًا" أمام "المرقسية" -
قطار الأهلي يواصل دهس منافسيه ويعبر الاتحاد بهدف «السولية» -
عبد الفتاح يكشف عن ملامح خطة تطوير الحكام في ندوة «التربية الرياضية» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

الادعاء: سوري محتجز في ألمانيا تلقى تعليمات من داعش لتنفيذ هجوم

Google+ Print
الادعاء: سوري محتجز في ألمانيا تلقى تعليمات من داعش لتنفيذ هجوم الادعاء: سوري محتجز في ألمانيا تلقى تعليمات من داعش لتنفيذ هجوم

محكمة ألمانية

قال مكتب الادعاء الاتحادي في ألمانيا يوم الخميس إن رجلا سوريا اعتقل في برلين يشتبه بأنه ينتمي لتنظيم داعش وأنه تلقى تعليمات من التنظيم في سوريا لتنفيذ هجوم في ألمانيا.

وبحسب رويترز قالت الشرطة يوم الأربعاء إن الرجل – الذي حدد مكتب الادعاء هويته باسم أشرف ال.تي (27 عاما) – كان مقيما في ألمانيا منذ العام الماضي. واعتقل في شقة في حي شونبرج في برلين.

وتعيش أجهزة الأمن الألمانية في حالة تأهب قصوى بعد تنفيذ إسلاميين متشددين هجومين هذا الصيف. وفي أكتوبر تشرين الأول اعتقل لاجئ سوري للاشتباه في تخطيطه لتنفيذ هجوم كبير في برلين بعد أن عثرت الشرطة على متفجرات في شقته.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا