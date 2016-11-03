الادعاء: سوري محتجز في ألمانيا تلقى تعليمات من داعش لتنفيذ هجوم

قال مكتب الادعاء الاتحادي في ألمانيا يوم الخميس إن رجلا سوريا اعتقل في برلين يشتبه بأنه ينتمي لتنظيم داعش وأنه تلقى تعليمات من التنظيم في سوريا لتنفيذ هجوم في ألمانيا.

وبحسب رويترز قالت الشرطة يوم الأربعاء إن الرجل – الذي حدد مكتب الادعاء هويته باسم أشرف ال.تي (27 عاما) – كان مقيما في ألمانيا منذ العام الماضي. واعتقل في شقة في حي شونبرج في برلين.

وتعيش أجهزة الأمن الألمانية في حالة تأهب قصوى بعد تنفيذ إسلاميين متشددين هجومين هذا الصيف. وفي أكتوبر تشرين الأول اعتقل لاجئ سوري للاشتباه في تخطيطه لتنفيذ هجوم كبير في برلين بعد أن عثرت الشرطة على متفجرات في شقته.