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«الجمارك»: طبقنا السعر الجديد للعملات الأجنبية بعد تحرير سعر الصرف

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«الجمارك»: طبقنا السعر الجديد للعملات الأجنبية بعد تحرير سعر الصرف «الجمارك»: طبقنا السعر الجديد للعملات الأجنبية بعد تحرير سعر الصرف

رئيس مصلحة الجمارك الدكتور مجدى عبد العزيز

قال رئيس مصلحة الجمارك الدكتور مجدى عبد العزيز، إن جميع المطارات والموانئ والمنافذ الجمركية، قد بدأت منذ صباح اليوم، تطبيق السعر الجديد للعملات الأجنبية بعد تحرير سعر الصرف.

وأضاف عبد العزيز، فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم، أن تحرير سعر الصرف للعملات الأجنبية سوف يؤدى لرفع قيمة الأغراض الجمركية لكل السلع والمنتجات الواردة من الخارج، ما يزيد الحصيلة الجمركية، وبالتالى ارتفاع جميع الإيرادات المحصلة.

وأشار، إلى أن المصلحة تحدد سعر العملة بالنسبة للأغراض الجمركية طبقًا للسعر المعلن بالنشرة اليومية الواردة من البنك المركزى بأسعار العملات، وأن المعتمد اليوم لدى الجمارك هو 13.01 جنيه، موضحًا أن هذا السعر مؤقت ويومى لحين صدور تعليمات جديدة من البنك المركزى.

وبالنسبة لحساب القيمة للأغراض الجمركية، قال عبد العزيز إن الفيصل فى ذلك هو تاريخ قيد البيان الجمركى، متوقعًا أن يحدث بعض الانكماش خلال الفترة القادمة فى حركة الاستيراد على المدى الطويل، وذلك مع زيادة الرسوم الجمركية وارتفاع السعر النهائى لأسعار السلع المستوردة طبقًا لسياسة تحرير سعر الصرف، وهو ما يسهم فى النهاية فى تنمية الصناعة المحلية ودعم الاقتصاد القومى.

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أونا

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