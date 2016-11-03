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أميركا.. خطأ يكشف إهمالا في توزيع استمارات التصويت

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أميركا.. خطأ يكشف إهمالا في توزيع استمارات التصويت أميركا.. خطأ يكشف إهمالا في توزيع استمارات التصويت

عثر رجل أميركي، في ولاية كاليفورنيا، على حزمتين من أوراق التصويت كان من المفترض أن تصل إلى أشخاص آخرين.

وكان جيرني موسنا في حديقة بيته، حين لاحظ وجود شيء غريب على علبة الرسائل المحاذية للباب، فلما اقترب منها، اكتشف أن الأمر يتعلق بحزمتين تضمان 83 ورقة تصويت.

واستغرب بوسني كيف أنه تلقى أوراقا يتوجب تسليمها إلى أشخاص آخرين، لم يعرف أسماء أي منهم، وفق ما نقلت “فوكس نيوز”.

وأخذ موسنا الحزمتين إلى مركز الشرطة، ثم جرى تحويلهما بعد ذلك إلى وكالة البريد التي كان يفترض أن توزعها بشكل صحيح.

ويصوت ملايين الأميركيين عبر البريد، بشكل مبكر، ويجري احتساب أصواتهم بصورة عادية في الثامن من نوفمبر، يوم الاقتراع الرسمي.

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