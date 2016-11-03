«مرور أسوان» ترصد 511 مخالفة وتضبط 41 سائقًا تجاوزوا السرعة المقررة

مراسل«ONA»:

نظمت مديرية أمن أسوان، اليوم الخميس، حملة مرورية شارك فيها رجال المرور والبحث الجنائي ، مدعومة بمجموعات قتالية من قوات الأمن، تضمنت نشر عدد من الأكمنة المرورية بالطرق السريعة والرئيسية وداخل المدن بأنحاء المحافظة، أسفرت عن تحرير 511 مخالفة مرورية متنوعة بإجمالى مبالغ محصلة حوالى 20 ألف جنيه.

وشملت الجهود، فحص 30 قائد سيارة بكمين غرب أسوان دائرة مركز أسوان، وأسفر الفحص عن ضبط 3 حالات إيجابية لتعاطى الأقراص المخدرة.

وتضمنت الجهود، تحرير 41 مخالفة تجاوز حد السرعة المقررة، والتصالح الفورى فى 79 مخالفة بإجمالى مبالغ محصلة حوالى 12 ألف جنيه وتحرير 217 مخالفة غرامة ونش بإجمالى مبالغ محصلة حوالى 8 آلاف جنيه.

وكذلك تم سحب تراخيص 25 حالة لعدم قبول التصالح ، كما أسفرت الحملة عن تحرير 147 مخالفة متنوعة، تم تحرير المحاضر اللازمة وتباشر النيابات المختصة التحقيق.