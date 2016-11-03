محكمة أمريكية ترفض طلبا للجمهوريين لتعديل نظام مراقبة التصويت

أيد قاض أمريكي يوم الخميس قانونا في ولاية بنسلفانيا يجعل من الصعب على أنصار دونالد ترامب مراقبة عملية الاقتراع يوم التصويت في المناطق التي يحظى فيها الديمقراطيون بتأييد.

وبحسب رويترز قال ترامب مرارا إن انتخابات الثامن من نوفمبر قد يجري تزويرها وحث أنصاره على رصد أي علامات على تزوير في التصويت في فيلادلفيا ومناطق أخرى معروفة بتأييدها القوي للديمقراطيين.

ويخشى الديمقراطيون أن ذلك قد يشجع أنصار ترامب على مضايقة الناخبين من ذوي الأصول الإسبانية والأفريقية ومن الأقليات الأخرى في ولاية قد تكون حاسمة لفوز ترامب أو منافسته الديمقراطية هيلاري بالرئاسة.

ويواجه ترامب عقبة كبيرة في بنسلفانيا لأن قانون الولاية يتطلب أن يمارس مراقبو التصويت الحزبيون مهامهم في المقاطعة المسجلين فيها للإدلاء بأصواتهم.

وقد يجعل ذلك من الصعب العثور على مراقبين في أماكن مثل فيلادلفيا التي يفوق عدد الديمقراطيين فيها عدد الجمهوريين بنسية ثمانية إلى واحد. ويوجد 120 ألف جمهوري مسجل في المدينة التي بها 1685 موقعا للتصويت.

وسعى الحزب الجمهوري في بنسلفانيا إلى تعليق العمل بهذا الشرط حتى يتسنى لمراقبي الانتخابات من الحزب أن يأتوا من أي مكان في الولاية وهو ما قد يمكنهم من جلب أنصار من الضواحي والمناطق الريفية التي يحظى فيها ترامب بتأييد أقوى.

لكن قاضي المحكمة الجزئية الامريكية جيرالد بابيرت رفض الطلب وعلل ذلك بأن الأمر سيكون مربكا جدا إذا تغير القانون قبل أقل من أسبوع من الانتخابات التي تجرى يوم الثلاثاء.

ولم يرد الحزب الجمهوري في بنسلفانيا على الفور على طلب للتعقيب.