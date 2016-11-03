مؤتمر الأورام بالإسكندرية يعلن التوصل لأدوية جديدة لعلاج سرطان الثدى

كتبت أمل علام

أكد البروفوسير " ريكاردو الفارس" أستاذ علاج الأورام بأتلانتا بالولايات المتحدة الأمريكية، خلال مؤتمر علاج الأورام بطب الإسكندرية ، فى تصريح خاص لــ "اليوم السابع " أن هناك علاجات حديثة تمت الموافقة عليها من هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية" FDA لمريضات سرطان الثدى ، ،واللاتى لديهن مستقبلات هير 2 إيجابية، وخصوصا فى مريضات سرطان الثدى المنتشر وهى11 دواء .

وقال إن هناك أخبارا سارة بالنسبة لعلاجات سرطان الثدى إذ تمت الموافقة عليها من هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية، وأثبتت الأبحاث أنها تحسن من نوعية الحياة وتحقق نسب الشفاء التام من المرض بعد أن كان من الصعب علاج مريضات سرطان الثدى المنتشر،.

وأوضح أن هذه الأدوية تسمى" لابفاتينيب " و"نيفولوماب "و"اكزتينيب" وهى الأسماء العلمية لها، مؤكدا أن هناك 3 خطوات تم التركيز عليها فى علاج مريضات سرطان الثدى وهى : زيادة وعى المريضة، والاكتشاف المبكر للمرض ،واستخدام الأدوية الحديثة، التى استطاعت أن تقلل من نسب الوفاة بنسبة 33 % .

وأكد على أهمية العلاج التفصيلى لسرطان الثدى، مشيرا إلى أن هناك علاجا لكل نوع من أنواع سرطان الثدى المختلفة ومعظمها علاجات موجهة إذ أنها علاجات ذات كفاءة عالية وبمضاعفات أقل .

وأضاف أن معظم الأدوية يتم تناولها عن طريق الفم ولها مضاعفات قليلة جدا ،بالمقارنة بالعلاجات التقليدية الكيميائية وغالبيتها للمريضات اللاتى يعانين من سرطان الثدى المنتشر بالجسم، مؤكدا أنه فى الولايات المتحدة الأمريكية يمكن أن يتحقق الشفاء التام من سرطان الثدى تماما بنسبة تصل من 70 إلى 80 % لاكتشافها فى المراحل المبكرة .

وقال إنه عندما ينتشر السرطان خارج الثدى فإن نسب الشفاء تقل ولكن مع هذه الأدوية نسب الشفاء أصبحت مرتفعة، كما أن هناك تقدم فى العلاج الجراحى ولم يعد هناك حاجة لاستئصال الثدى كاملا،كما أن العلاج الإشعاعى يتم بدقة متناهية موضحا أن هذه الأدوية تم طرحها فى السوق بعد موافقة هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية .