شخص يقتل رب أسرة ويصيب زوجته ونجله بسبب إيجار محل فى السويس

السويس – سيد نون

لقى شخص فى العقد الرابع من العمر مصرعه وأصيب نجله وزوجته بطعنات، على يد شخص أستأجر منهم محلا تجاريا فى حى فيصل، بعد مطالبتهم الإيجار منه، ونقلت إسعاف السويس جثة المتوفى والمصابين لمستشفى السويس العام.

كان اللواء مصطفى شحاتة، مدير أمن السويس، تلقى بلاغا بقيام شخص بطعن ثلاثة أشخاص، وقال مصدر طبى إن التحريات المبدئية للعميد محمد شرباش رئيس مباحث مديرية أمن السويس، تؤكد أن القتيل ذهب ليطلب إيجار محل إصلاح كاوتش يملكه، من "سيد أ. س" المستأجر، ودارت بينهما مشادة تطورت إلى مشاجرة، وقام بعد ذلك المستأجر بطعن الضحية وزوجته ونجله.

حرر محضر بالواقعة رقم 4557 بقسم شرطة فيصل بالسويس وجار التحقيق بالنيابة العامة بالسويس.