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"ظاهرة كونية" استثنائية يشهدها العالم في 14 نوفمبر الجاري ...

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"ظاهرة كونية" استثنائية يشهدها العالم في 14 نوفمبر الجاري ... "ظاهرة كونية" استثنائية يشهدها العالم في 14 نوفمبر الجاري ...

ستشهد الأرض ظاهرة استثنائية، في 14 نوفمبر الجاري، وهي ظاهرة "القمر السوبر" أو العملاق، والتي ستمكن أي شخص في أي مكان بالعالم من مشاهدته ، بشرط أن يكون ببلاده الطقس جيدا، بحسب ما ذكر موقع "سكاي نيوز" الإخباري .


وبحسب الموقع ترجع تلك الظاهرة لموقع القمر والذي يكون في هذا التوقيت في أقرب نقطة ممكنة له إلى الأرض وتسمى "الحضيض" ، ما يجعله يبدو عملاقا، ويزادا حجمه عن المعتاد بنسبة 14 %، كما يبدو أكثر إشراقا بنسبة 13 % .


وتعد هذه المصادفة الكونية والتي يبغ فيها القمر مرحلته الكاملة، لا تتكرر إلا بفاصل عقود، ما يجعلها فرصة نادرة لعشاق القمر أن يروه بصورة لم تحدث من قبل .


وظهر القمر العملاق على هذه الهيئة وبهذا الحجم عام 1948، وبحسب الحسابات الفلكية لن يظهر كذلك مجددا حتى عام 2034 .

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رئيس قسم الأخبار