وزير الثقافة: العلاقات المصرية الصينية قديمة جدا منذ طريق الحرير

افتتح الكاتب الصحفي حلمي النمنم وزير الثقافة، السيدة يو يونج فونج نائب سفير الصين بالقاهرة، معرض الصناعات الثقافية ( مصر ـ الصين) بمركز الحرف التقليدية بالفسطاط، مساء اليوم الخميس، بحضور سفير أندونيسيا بالقاهرة، الدكتورة نيفين

> الكيلاني رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية ، اللواء حسن خلاف رئيس قطاع مكتب وزير الثقافة، الدكتور أيمن عبد الهادي رئيس قطاع العلاقات الثقافية الخارجية الدكتور خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية، المخرج خالد جلال رئيس قطاع

> شئون الإنتاج الثقافي، المخرج خالد عبد الجليل مستشار وزير الثقافة للسينما،وأعضاء المركز الثقافي الصيني، وأعضاء السفارة الصينية بالقاهرة، وعدد كبير من الجالية الصينية بمصر.

قال وزير الثقافة في كلمته أن معرض الصناعات الثقافية اليوم هو الأول في اطار التعاون الثقافي المصري الصيني، وأضاف أن هذا المعرض سيتبعه فعاليات أخري بين مصر والصين، مشيراُ الى أن فعاليات العام الثقافى المصرى الصينى ستنتشر في مصر كلها وليس القاهرة فقط، واكد وزير الثقافة علي سعادته بالمنتجات الحرفية الصينية والمصرية التي شاهدها اليوم ، والتي تضمنت صناعات من الوادي الجديد سيناء وسيوة بالاضافة الي الفنانين الصينيين ، واشار وزير الثقافة أن العلاقات المصرية الصينية قديمة جدا منذ طريق الحرير الذي ساهم في نقل الثقافة والتجارة بين بلدان المنطقة ، واختتم وزيرالثقافة كلمته بأن هذه الفعالية تؤكد علي عمق الروابط بين البلدين من كافة النواحي .

وأعربت مساعد الوزير الصيني بالقاهرة عن سعادتها بهذا المعرض، مقدمه إمتنانها للحكومة المصرية ووزارة الثقافة المصرية لمساهماتها في إقامة هذا المعرض، الذي يمثل فرصة عظيمة لتبادل الثقافتين، متمنية أن يكون هناك المزيد من المعارض والأنشطة، حتي تتعارف الشعوب علي بعضها ، وتزداد أواصر الروابط بين البلدين.

بدأت فعاليات افتتاح معرض الصناعات الثقافية ( مصر والصين)، بافتتاح معرض الصناعات الثقافية والحرفية والمنتجات اليدوية، والذي شارك فيه عارضين من مصر والصين، أعقبه حضور وزير الثقافة ومرافقيه لفقرات فنية حيث قدمت الصين عروض السحر ، كما قدمت من مصر فرقة العريش للفنون الشعبية عروضها.

وكان وزير الثقافة قبل افتتاح معرض الصناعات الثقافية قد قام بجولة تفقدية سريعة لجنبات مركز الحرف التلقليدية بالفسطاط، حيث شاهد أعمال الحرف اليدوية التي تقام داخل المركز.

جدير بالذكر أن معرض الصناعات الثقافية مستمر حتي الأحد القادم 6 نوفمبر من الساعة الحادية عشر صباحا وحتي السادسة مساء .

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