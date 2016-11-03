«النيابة الإدارية» تحذر المتقدمين لـ «كاتب رابع» من صفحات الامتحانات الوهمية

أصدرت هيئة النيابة الإدارية، بيانًا صحفيًا، أوضحت فيه مدى حرصها على مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين المتقدمين إلى وظيفة “كاتب ربع”، مطالبة جميع المتقدمين إلى المسابقة بعدم الإنسياق وراء أى معلومات أو أخبار يتم نشرها على أى مواقع أو صفحات أخرى عن شكل الاختبارات التى سيخوضها المتقدمون للوظيفة.

وطالبت “الهيئة” جميع المتقدمين لوظيفة “كاتب رابع” الالتزام فقط بما يتم نشره عبر الصفة الرسمية لهيئة النيابة الإدارية.

وجاء بيان الهيئة كالتالى : ” تحيط الهيئة السادة المذكورين بأن النيابة الإدارية حريصه كل الحرص على مبدأ تكافؤ الفرص والحفاظ على حقوق إعلاء لمبدأ الشفافية والنزاهة وتهيب بالسادة المتقدمين عدم الانصياع إلى ما تناقلته بعض مواقع التواصل الاجتماعى من معلومات مغلوطه وأسئلة يشاع أنها المتوقعة فى الامتحانات المقررة لهم ، علمًا بأن الامتحان مكون من قطعة إملاء وتقييمها من حيث قواعد الخط والإملاء فقط ، وعدم الاعتداد بأى أخبار أو معلومات سوى تلك الصادرة عن الصفحة الرسمية لهيئة النيابة الإدارية”.