أخبار عاجلة

عاجل| مصادر أمنية تكشف عن مفاجأة كبرى تبرأ المتهم بتفجير كنيسة مارمرقس بالأسكندرية -
ستاد مصر: تحليل الأداء الفنى والتكتيكى لمباراة الاتحاد والأهلى -
ستاد مصر: لقاء مع مجموعة من لاعبى الاتحاد عقب مباراتهم مع الأهلى -
أحمد موسى ينفي تسلم مصر مفجر كنيسة الإسكندرية من الكويت -
رئيس جهاز حماية المنافسة: هدفنا منع الاحتكار بعد توجه الدولة للاقتصاد الحر -
وزير التموين: وجود سعرين للسلعة يخلق سوقًا سوداء -
صحة الإسكندرية: خروج 8 حالات جديدة من مصابي تفجير الكنيسة المرقسية -
"مصراوي" بمنزل عم نسيم.. رسائل أسرة شهيد "أحيا الناس جميعًا" أمام "المرقسية" -
قطار الأهلي يواصل دهس منافسيه ويعبر الاتحاد بهدف «السولية» -
عبد الفتاح يكشف عن ملامح خطة تطوير الحكام في ندوة «التربية الرياضية» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

«النيابة الإدارية» تحذر المتقدمين لـ «كاتب رابع» من صفحات الامتحانات الوهمية

Google+ Print
«النيابة الإدارية» تحذر المتقدمين لـ «كاتب رابع» من صفحات الامتحانات الوهمية «النيابة الإدارية» تحذر المتقدمين لـ «كاتب رابع» من صفحات الامتحانات الوهمية

ارشيفية – النيابة الادارية

أصدرت هيئة النيابة الإدارية، بيانًا صحفيًا، أوضحت فيه مدى حرصها على مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين المتقدمين إلى وظيفة “كاتب ربع”، مطالبة جميع المتقدمين إلى المسابقة بعدم الإنسياق وراء أى معلومات أو أخبار يتم نشرها على أى مواقع أو صفحات أخرى عن شكل الاختبارات التى سيخوضها المتقدمون للوظيفة.

وطالبت “الهيئة” جميع المتقدمين لوظيفة “كاتب رابع” الالتزام فقط بما يتم نشره عبر الصفة الرسمية لهيئة النيابة الإدارية.

وجاء بيان الهيئة كالتالى : ” تحيط الهيئة السادة المذكورين بأن النيابة الإدارية حريصه كل الحرص على مبدأ تكافؤ الفرص والحفاظ على حقوق إعلاء لمبدأ الشفافية والنزاهة وتهيب بالسادة المتقدمين عدم الانصياع إلى ما تناقلته بعض مواقع التواصل الاجتماعى من معلومات مغلوطه وأسئلة يشاع أنها المتوقعة فى الامتحانات المقررة لهم ، علمًا بأن الامتحان مكون من قطعة إملاء وتقييمها من حيث قواعد الخط والإملاء فقط ، وعدم الاعتداد بأى أخبار أو معلومات سوى تلك الصادرة عن الصفحة الرسمية لهيئة النيابة الإدارية”.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا