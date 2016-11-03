«محافظ سوهاج»: القوات المسلحة دعمتنا بـ 24 ألف كرتونة مواد غذائية

مراسل«ONA»:

أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، عن وصول 24 ألف كرتونة من السلع والمواد غذائية، اليوم الخميس، دعمًا من القوات المسلحة لأهالى محافظة سوهاج، تشمل “3 أكياس مكرونة وكيلو سكر وكيلو فول وكيلو أرز وكيلو سمن، وعلبة صلصة وباكو شاى” حيث تبلغ تكلفة الكرتونة الواحدة 50 جنيهًا ، وستباع اليوم للمواطنين بسوهاج بـ25 جنيهًا بالتعاون مع الوحدات المحلية بجميع مراكز ومدن المحافظة .

يأتى ذلك فى إطار مبادرة القوات المسلحة التى أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسى فى المؤتمر الوطنى الأول للشباب بشرم الشيخ، لتوزيع 8 ملايين كرتونة غذائية مدعمة بنصف السعر للمواطنين بجميع محافظات الجمهورية.

وأعرب “المحافظ” عن شكره للقيادة السياسية والقوات المسلحة على دعمها المستمر لأبناء المحافظة والتلاحم مع الشعب المصرى من أجل تخفيف العبء عن كاهل المواطن البسيط.