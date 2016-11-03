محافظ بني سويف يشارك فى اجتماع لوزيري التخطيط والنقل لبحث تنفيذ محور عدلي منصور‎

شارك المهندس شريف محمد حبيب، محافظ بني سويف، اليوم، في الاجتماع الذي ضمً الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والدكتور جلال سعيد وزير النقل، واللواء عادل ترك رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري، والمختصين من وزارة التخطيط والهيئة العامة للطرق لمناقشة الخطوات الفعلية لتنفيذ محور المستشار عدلى منصور.

حيث تم استعراض التخطيط للمسار النهائي للمحور والذي تم مناقشته في عدة اجتماعات ولقاءات سابقة مع وزير النقل، ورئيس الهيئة خلال زيارتهما للمحافظة، وأرسلت المحافظة يوم الأثنين الماضي، لجنة لمناقشة المسارالنهائي، والمحاور المرورية المار بها المحور، وذلك بمقر الهيئة العامة للطرق والكباري بالقاهرة، وضمت اللجنة مديري التخطيط العمراني والطرق والمرور والأملاك والتخطيط ومتابعة الخطة.

وخلال الاجتماع تم استعراض الأهمية الاقتصادية والتنموية المترتبة على إنشاء المحور، و حاجة المحافظة الماسة لإنشائه، والذي سيستوعب حركة المرور المتزايدة خاصة في ظل وجود العديد من المناطق الصناعية، والتوسع في إنشاء العديد من الكليات والمعاهد والمدارس، والتوسع العمراني بشرق النيل ويمثله من أهمية كبرى وإستراتيجية لربط شبكات الطرق وتسهيل حركة النقل، والذى سيؤدى لفصل حركة النقل الثقيل والخفيف، وبالتالى زيادة العمر الافتراضى للطرق الداخلية وتوفير ميزانيات إصلاح الطرق سنويًا.

وهذا بالإضافة إلى العديد من العوائد المترتبة على إنشاء المحور، مثل توفير الاستهلاك في الوقود وتقليل زمن الرحلات والاختناقات المرورية من وإلى المناطق الصناعية، وكذلك الموانى البحرية والمطارات، بالإضافة إلى تخفيف العبء على الكوبري العلوي الحالي، والذي تم بناؤه منذ ما يقرب من 35 عامًا، وما يتحمله من كثافة المرور عليه ومرور جميع سيارات النقل بأوزانها وأنواعها المختلفة

كما تم خلال الاجتماع مناقشة طرق التمويل الممكنة، حيث أشار المحافظ إلى دراسة إمكانية مساهمة المحافظة في عملية تمويل إنشاء المحور، وأسفر الاجتماع بأنه ستكون هناك قريبًا خطوات جادة لتدبير التمويل اللازم للبدء في الأعمال.