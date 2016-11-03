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إيقاف رياضي بريطاني بعد سخريته من صلاة المسلمين

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إيقاف رياضي بريطاني بعد سخريته من صلاة المسلمين إيقاف رياضي بريطاني بعد سخريته من صلاة المسلمين

قرر اتحاد الجمباز البريطاني، إيقاف البطل الأولمبي “لويس سميث”، شهرين بعد انتشار يظهره وهو يسخر من صلاة المسلمين، بحسب تقارير إعلامية إنجليزية.

ونشر البطل الأولمبي اعتذارا على حسابه عبر تويتر، قائلا إنه “آسف بعمق على الفيديو”، مؤكدا أن ما قام به كان خاطئا.

وقرر اتحاد الجمباز البريطاني عاقبة سميث بالإيقاف لمدة شهرين.

وقالت الرئيس التنفيذي لاتحاد الجمباز البريطاني جين ألين “من المؤسف أنه بعد هذا الصيف التاريخي وتحقيق الإنجازات، وجدت المنظمة نفسها في هذا الموقف”.

وأضافت “وبما أننا قيمين على نزاهة وقيم هذه الرياضة، لم يكن لدينا أي خيار سوى التصرف بمسؤولية واحالة هذه الحالة إلى لجنة مستقلة لمراجعة سلوك سميث”.

وتابعت ألين “بينما أبدى اللاعب الندم بعد وقوع الحادث، نأمل فى المستقبل أن يستخدم تاريخه الشخصى ليكون له تأثير إيجابي على الرياضة والمجتمعات”.

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