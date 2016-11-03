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«روتاري هليوبليس» و«إشراقة» يطلقان حملة للكشف المبكر عن «سرطان الثدي»

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ارشيفية

ارشيفية

ينظم نادي “روتاري هليوبوليس” الكوربة بقيادة رئيس لجنة المشروعات محمد رشوان، وبالتعاون مع نوادي روتاري “العبور وهليوبوليس الطيران” وجمعية إشراقة للتنمية والتدريب برئاسة إسلام الغزولي، غدًا الجمعة، حملة للكشف المبكر عن سرطان الثدي تحت رعاية وزارة الصحة والمجلس القومي لصحة المرأة.

وتقدم الحملة خدمة الكشف بالمجان على عدد كبير من السيدات من سكان منطقة الكوربة، كما أقيمت ندوة للتوعية بأهمية الكشف المبكر عن المرض بمقر النادي.

ويعد سرطان الثدى بالنسبة للإناث، هو أهم وأخطر سرطان من حيث المكان والوفيات وكذلك معدل الإصابة، حيث يعتبر أكثر السرطانات شيوعا بالنسبة لهن فى ومعظم الدول العربية.

وتشير الدراسات إلى أن إمرأة واحدة من بين كل ثماني سيدات معرضة للإصابة بسرطان الثدى في فترة ما من حياتها.

وتصاب أكثر من مليون امرأة سنوياً، حول العالم، بمرض سرطان الثدي. وتزيل الجراحة الورم بينما تخضع المريضة بعد ذلك للعلاج بالأشعة لقتل الخلايا الكامنة في الثدي.

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