جوكوفيتش يجتاز الخطوة الأولى في “باريس”

استهل الصربي نوفاك جوكوفيتش، المصنف أول، بنجاح حملة الدفاع عن لقبه بطلا في الأعوام الثلاثة الأخيرة لدورة باريس الدولية في التنس، آخر دورات الألف نقطة، البالغة جوائزها أكثر من 4 ملايين يورو، بفوزه على اللوكسمبورغي جيل مولر 6-3 و6-4، الأربعاء، في الدور الثاني.

واحتاج جوكوفيتش إلى 80 دقيقة لتحقيق الفوز الرابع على مولر في 4 مواجهات جمعت بينهما حتى الآن، الثاني هذا العام بعدما كان تغلب عليه 7-5 و7-6 (7-3) في الدور الأول لدورة تورونتو الكندية في 28 يوليو الماضي.

وبات جوكوفيتش الموسم الماضي أول لاعب يفوز بهذه الدورة 4 مرات، وأول لاعب أيضا يحرز 6 دورات ماسترز للألف نقطة في العام ذاته.

ويلتقي جوكوفيتش في الدور المقبل مع البلغاري غريغور ديميتروف، الرابع عشر.

ويواجه البطل الصربي، الذي أعفي من خوض الدور الأول على غرار المصنفين الـ16 الـوائل، خطر التنازل عن صدارة التصنيف العالمي من البريطاني آندي موراي المتألق بشكل لافت في الأونة الأخيرة بظفره بثلاثة ألقاب متتالية في بكين وشنغهاي وفيينا.

وعانى موراي الأمرين للفوز على الإسباني فرناندو فرداسكو 6-3 و6-7 (5-7) و7-5 في ساعتين و29 دقيقة.

ورفع موراي رصيده إلى 71 فوزا في عام 2016 حتى الآن.

وكاد موراي يخرج خالي الوفاض مبكرا من الدورة، لأن الإسباني سنحت له فرصتان لكسر إرساله في الشوط الحادي عشر من المجموعة الثالثة الحاسمة، لكن البريطاني تدارك الموقف.

ويلتقي موراي في الدور المقبل مع الفرنسي لوكاس بوي، الثالث عشر، الفائز على الإسباني الآخر فيليسيانو لوبيز 6-7 (1-7) و6-3 و6-4.

وبلغ الياباني كي نيشيكوري، الخامس، الدور ثمن النهائي بسهولة، بفوزه على الصربي فيكتور ترويسكي 6-2 و7-5.

وأبقى البلجيكي دافيد غوفان على آماله بالتأهل إلى بطولة الماسترز في لندن، بعد فوزه على الفرنسي نيكولا ماهو 7-6 (7-5) و6-3.

ويلتقي غوفان في الدور المقبل مع الكرواتي مارين سيليتش التاسع، الفائز على مواطنه إيفو كارلوفيتش 7-6 (9-7) و6-2.

ويتنافس غوفان وسيليتش مع النمساوي دومينيك تييم والتشيكي توماس بيرديتش والفرنسي جو ويلفريد تسونغا على آخر مقعدين مؤهلين إلى البطولة التي تستضيفها سنويا لندن.