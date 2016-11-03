عقوبات على مورينيو بسبب “عبارات نابية”

أنزل الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم عقوبات قاسية بحق مدرب مانشستر يونايتد، البرتغالي جوزيه مورينيو، على خلفية شتمه أحد الحكام المباراة وتعليقات غير لائقة ضد حكم آخر.

وأعلن الاتحاد، في بيان الأربعاء، إيقاف مدرب مانشستر يونايتد مباراة واحدة وتغريمه 50 ألف جنيه أسترليني (55 ألف يورو) بسبب الحادثتين المختلفتين.

وقال البيان: “تم إيقاف مورينيو مباراة واحدة بعد اعترافه بتوجيه عبارات نابية و/أو مهينة لأحد حكام المباراة، داخل نفق الدخول إلى غرف الملابس، ووافق على العقوبة الموحدة”.

وأضاف أن المدير الفني البرتغالي سيدفع غرامة بقيمة 8 آلاف جنيه إسترليني، بسبب سلوكه بين شوطي المباراة ضد بيرنلي.

وتابع أن مورينيو، الذي وجهت إليه تهمة “سوء السلوك” لن يكون بإمكانه الجلوس على مقاعد الاحتياط في المباراة ضد سوانسي سيتي الأحد 6 نوفمبر ضمن المرحلة الحادية عشرة.

في المقابل، سيعود إلى دكة البدلاء في القمة أمام أرسنال على ملعب أولدترافورد في 19 من الشهر نفسه.

وكان حكم المباراة مارك كلاتنبرغ مورينيو، عندما كان يحتج على عدم احتساب ركلة جزاء في مصلحة ظهيره الإيطالي ماتيو دارميان في اللحظات الأخيرة من الشوط الأول.

وبخصوص تعليقاته حول تعيين الحكم أنطوني تايلور قبل مواجهة ليفربول التي انتهت بالتعادل السلبي في 17 تشرين أكتوبر الماضي، تم تغريم مورينيو 50 ألف جنيه إسترليني (55 الف يورو).

وأوضح الاتحاد الإنجليزي أن مورينيو اعترف بأن تصريحاته في 14 أكتوبر الماضي كانت “سلوكا غير لائق”.