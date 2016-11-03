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ضبط 210 هاربين من تنفيذ أحكام قضائية متنوعة بأسوان

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ضبط 210 هاربين من تنفيذ أحكام قضائية متنوعة بأسوان ضبط 210 هاربين من تنفيذ أحكام قضائية متنوعة بأسوان

أرشيفية

مراسل«ONA»:

نظمت المباحث الجنائية فى أسوان، وإدارة تنفيذ الأحكام حملة مكبرة، اليوم الخميس، لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية شملت الجهود ضبط 210 هاربين من تنفيذ عقوبات متعلقة بأحكام قضائية متنوعة بأنحاء دوائر مراكز وأقسام محافظة أسوان.

وتمكن الضباط من القبض على هاربين من أحكام جنائية فى قضايا قتل عمد وإحداث عاهة مستديمة محكوم عليهما غيابياً بالسجن المؤبد، وضبط 92 هاربا من جنح الحبس الجزئى، وضبط 18 هاربًا من جنح الحبس المستأنف، وضبط 67 صادر ضدهم أحكام بالغرامات، 31 محكوم عليهم فى جنح المخالفات بإجمالى مبالغ محصلة حوالى 1240 جنيها.

تحررت المحاضر اللازمة بإجراءات الضبط ، وتم مواجهة المضبوطين بصحة الأحكام القضائية الصادرة، وجار إحالتهم للنيابات المختصة، لتنفيذ الأحكام الصادرة بحقهم.

 

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