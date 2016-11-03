فورمولا 1.. الكندي سترول ينضم لفريق وليامز

أعلن فريق وليامز المنافس في بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات، الخميس، أن السائق الكندي الشاب لانس سترول سيقود له في الموسم المقبل.

وستكون هذه أول مشاركة للسائق الكندي الصاعد، الذي احتفل بعيد ميلاده 18 في 29 من أكتوبر الماضي، في هذه الفئة المتميزة من السباقات.

وسيكون سترول أيضا أول كندي ينافس في هذه الفئة منذ بطل العالم الأسبق جاك فيلينيف في 1997، والذي فاز باللقب مع فريق وليامز واعتزل في 2006.

وسيقود سترول لفريق وليامز بطل العالم سابقا والذي يستخدم محركات مرسيدس إلى جانب الفنلندي فالتيري بوتاس صاحب الخبرة الكبيرة.

ويحل سترول في وليامز بديلا للبرازيلي فيليبي ماسا الذي أعلن في وقت سابق اعتزاله هذه السباقات، وسيكون سترول السائق الأصغر سنا في البطولة في الموسم المقبل، لكنه لن يكون السائق الأصغر سنا على الإطلاق.

وكان الهولندي ماكس فرستابن سائق رد بول الحالي أصغر سائق سنا يشارك في البطولة طوال تاريخها عندما خاض سباق جائزة أستراليا الكبرى مع تورو روسو في 2015 عندما كان عمره 17 عاما و166 يوما.

وبعد ذلك تغيرت القواعد وأصبح الحد الأدنى للمشاركة في هذه السباقات 18 عاما.

وحجز سترول المولود في مونتريال والمقيم في جنيف السويسرية مكانه في فورمولا 1 بعد فوزه بلقب بطولة أف3 الأوروبية في وقت سابق من العام الحالي.