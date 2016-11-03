أعمال شغب عنيفة في مدينة مغربية بعد مباراة كروية

اندلعت أعمال عنف بين مشجعي فريقين لكرة القدم، مساء الأربعاء، في مدينة طنجة شمال المغرب، مسفرة عن عدة خسائر في الممتلكات وسيارات الشرطة.

وبدأت أعمال العنف عقب تأهل فريق المغرب الفاسي، أحد أندية الدرجة الثانية إلى المباراة النهائية لمسابقة كأس المغرب للموسم الرياضي 2015-2016 ، بفضل تعادله مع مضيفه اتحاد طنجة بهدف لمثله في المباراة.

وتم خوض المباراة، مساء الأربعاء، على أرض الملعب الكبير بمدينة طنجة في إياب الدور نصف النهائي من مسابقة الكأس المحلية.

وفور اعلان الحكم انتهاء المباراة، بدأت مواجهات بين مشجعي الفريقين على مدرجات الملعب، وفق ما نقلت فرانس برس.

وتواصلت المواجهات خارج الملعب مؤدية إلى تكسير عدد من السيارات الخاصة، بينها سيارتان للشرطة على الأقل، تم قلبهما رأسا على عقب، حسب ما أظهرت فيديوهات وصور منشورة على الشبكات الاجتماعية.