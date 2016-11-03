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شيليش يقصي جوفين ويتأهل لبطولة التنس الختامية

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شيليش يقصي جوفين ويتأهل لبطولة التنس الختامية شيليش يقصي جوفين ويتأهل لبطولة التنس الختامية

ضمن الكرواتي، مارين شيليتش، مكانه في البطولة الختامية لتنس الرجال، عقب فوزه على البلجيكي، ديفيد جوفين 6-3 و7-6 ، في الدور الثالث لمنافسات بطولة باريس للتنس للأساتذة، يوم الخميس.

وواجه شيليتش المصنف تاسعا، ليصل إلى مستواه حيث أهدر خمس نقاط لحسم المباراة قبل أن يقتنص الفوز عبر شوط فاصل في المجموعة الثانية.

وفاز جوفين، المصنف ثامنا، بجميع مواجهاته الثلاث السابقة مع شيليتش، وكان بين اللاعبين الساعين لحجز مكان بين الاثنين الشاغرين في البطولة الختامية، التي ستقام في لندن بمشاركة ثمانية لاعبين.

ويرتقب أن يلتقي شيليتش في دور الثمانية مع الفائز من المباراة التي ستجمع بين نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول والبلغاري غريغور ديميتروف.

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