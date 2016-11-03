“أسباب داخلية” وراء استبعاد نجم دورتموند

أعلن مسؤولو نادي بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم، الأربعاء، استبعاد هدافه فريقهم، الدولي الغابوني بيار إيميريك أوباميانغ، أفضل لاعب في القارة السمراء هذا العام، من التشكيلة التي تواجه سبورتينغ لشبونة البرتغالي، في الجولة الرابعة من منافسات المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا، “لأسباب داخلية”.

وقال رئيس بوروسيا دورتموند هانز-يواكيم فاتسكه في تصريح لقناة سكاي قبل دقائق من انطلاق المباراة: “إنها أسباب داخلية، إنه قرار المدرب”، وأوباميانغ ليس ضمن تشكيلة المباراة.

ولدى سؤال المدرب توماس توخيل لم يرغب في ذكر اسباب الاستبعاد، لكنه أكد أن الغابوني سيعود إلى التشكيلة اعتبارا من الخميس.

واكتفى بالقول: “ما هو داخلي يبقى داخليا” في معرض رده على استفسار أحد الصحفيين.

يشار إلى أن المباراة أمام سبورتينغ لشبونة انتهت بفوز الفريق الألماني بهدف نظيف ليتصدر المجموعة السادسة برصيد 10 نقاط.