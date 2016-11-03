ما قبل التعويم.. "7 إجراءات" مهدت للقرار الصعب

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أعلن البنك المركزى المصرى اليوم الخميس، تحرير سعر صرف الجنيه المصرى والتسعير وفقًا لآليات العرض والطلب، وإطلاق الحرية للبنوك العاملة النقد الأجنبى من خلال آلية الإنتربنك الدولارى، وبناء عليه يعرض "اليوم السابع" عددا من الخطوات اتخذت قبل الإقدام على هذه الخطوة.

1- مارس الماضى، قرر البنك المركزى خفض سعر الجنيه 14.5 % مقابل الدولار

2- اتفاق مبدئى مع صندوق النقد للاقتراض، وضمن شروطه تحرير سعر الصرف

3- مبادرة لوقف استيراد السلع غير الأساسية لمدة 3 شهور

4- حملات على شركات الصرافة المخالفة لمحاربة السوق السوداء

5- اتجاه البنوك الحكومية الكبرى للتوسع فى افتتاح شركات وفروع صرافة

6- خطة تقشف حكومية لضبط الإنفاق على المنتجات والبنود التى يتم الصرف بها بالعملات الأجنبية

7- 17 قرارًا من المجلس الأعلى للاستثمار لمراجعة السياسات الاستثمارية للدولة