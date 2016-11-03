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معرض الشارقة يناقش ظاهرة “الكتب الخيالية”

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معرض الشارقة يناقش ظاهرة “الكتب الخيالية” معرض الشارقة يناقش ظاهرة “الكتب الخيالية”

استضاف معرض الشرقة الدولي للكتاب، الخميس، الكاتبة كساندرا كلير لمناقشة الكتب الخيالية الأكثر مبيعا في قائمة كتب صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية.

وتحدثت كاساندرا، التي تعشق القراءة والكتابة، مع سيث روسو من شركة “سايمون وشوستر” الأميركية لطباعة الكتب وتغليفها، عن ظاهرة الكتب الخيالية، وكتابة وتطوير مؤلفاتها، وكيف يساهم السفر في تغيير القراءة والكتابة، خاصة في ظل الثقافة العالمية الموحدة.

وكانت “نيويورك تايمز” أدرجت الكاتبة كاساندرا كلير ضمن قائمة الكتاب الأكثر مبيعا، وذلك عن سلسلة كتب البالغين الصغار التي ألفتها، وتحمل عنوان “الأدوات المميتة”.

ووصفت صحيفة “وول ستريت جورنال” الكاتبة كاساندرا بأنها “ملكة الكتابة الخيالية الجديدة”، التي تستلهم مادة كتبها الخيالية من أحداث ووقائع حقيقية، بما في ذلك ذكرها لأماكن حقيقية في ولاية نيويورك.

وعملت كاساندرا كصحفية وبائعة كتب أطفال قبل أن تكرس كل وقتها للكتابة.

يذكر أن معرض الشارقة الدولي للكتاب، في دورته الـ35، تحت شعار “اقرأ أكثر”، بمشاركة 1681 دار نشر، من 60 دولة، تقدم مليون ونصف المليون عنوان كتاب.

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