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ستيفن سيغال “روسي” بأمر بوتن

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ستيفن سيغال “روسي” بأمر بوتن ستيفن سيغال “روسي” بأمر بوتن

أعلن الكرملين عبرموقعه على الإنترنت، الخميس، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، وقّع قرارا بمنح الجنسية الروسية للممثل الأميركي ستيفن سيغال.

وسبق أن منح بوتن الجنسية الروسية في 2013 للممثل الفرنسي جيرار ديبارديو، الذي قرر الاستغناء عن جنسيته الفرنسية بسبب مشكلة بالضرائب.

وكان سيغال أعلن منذ فترة، من جانب واحد، أنه “روسي” وأن ولاءه لروسيا وجده وجدته من فلاديفوستوك وسان بطرسبرغ.

وهذه أحدث خطوة من جانب الكرملين للترويج لشخصيات غربية مشهورة أشادت بروسيا، أو قدمت دعما رمزيا لسياسات بوتن، في وقت يخوض فيه الرئيس الروسي مواجهة مع الغرب سببتها أزمة أوكرانيا.

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