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«الإرشاد البيطرى»: برامج للتحصين الدورى ضد أنفلونزا الطيور

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«الإرشاد البيطرى»: برامج للتحصين الدورى ضد أنفلونزا الطيور «الإرشاد البيطرى»: برامج للتحصين الدورى ضد أنفلونزا الطيور

أرشيفية

مراسل«ONA»:

قالت الدكتورة ماجدة هيبة مدير عام الإرشاد بمديرية الطب البيطرى، اليوم الخميس، إن المديرية تعمل على توعية المواطنين بخطورة “أنفلونزا الطيور”، وسرعة تطهير أماكن الإصابة إن وجدت، والتخلص من الدواجن النافقة بشكل صحيح بدلا من إلقائها فى الشوارع.

وأضافت ماجدة هيبة، خلال ندوة بمجع إعلام بورسعيد، أن مديرية الطب البيطرى تقوم بتنفيذ برامج التحصين الدورى باللقاحات؛ بالإضافة إلى الدفع بفرق بيطرية للسيطرة على أى بؤرة مصابة خاصة فى التربية المنزلية.
> يذكر أن، فيروس “أنفلونزا الطيور” ينشط فى شهور فصل الشتاء، وهو مرض فيروسى يصيب الحيوانات عموماً والطيور خاصة، ويكمن الفيروس فى دماء الطيور ولعابها وأمعائها وأنوفها؛ فتخرج فى برازها الذى يجف ليتحول إلى ذرات غبار متطايرة يستنشقها الدجاج والإنسان القريب من الدجاج فيصاب به، ويعتبر الوز والبط والدجاج هم الأكثر إصابة بهذا الفيروس.

 

 

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