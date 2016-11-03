أخبار عاجلة

عاجل| مصادر أمنية تكشف عن مفاجأة كبرى تبرأ المتهم بتفجير كنيسة مارمرقس بالأسكندرية -
ستاد مصر: تحليل الأداء الفنى والتكتيكى لمباراة الاتحاد والأهلى -
ستاد مصر: لقاء مع مجموعة من لاعبى الاتحاد عقب مباراتهم مع الأهلى -
أحمد موسى ينفي تسلم مصر مفجر كنيسة الإسكندرية من الكويت -
رئيس جهاز حماية المنافسة: هدفنا منع الاحتكار بعد توجه الدولة للاقتصاد الحر -
وزير التموين: وجود سعرين للسلعة يخلق سوقًا سوداء -
صحة الإسكندرية: خروج 8 حالات جديدة من مصابي تفجير الكنيسة المرقسية -
"مصراوي" بمنزل عم نسيم.. رسائل أسرة شهيد "أحيا الناس جميعًا" أمام "المرقسية" -
قطار الأهلي يواصل دهس منافسيه ويعبر الاتحاد بهدف «السولية» -
عبد الفتاح يكشف عن ملامح خطة تطوير الحكام في ندوة «التربية الرياضية» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

فوفينج وفوبان.. أحدث توأمي باندا في النمسا

Google+ Print
فوفينج وفوبان.. أحدث توأمي باندا في النمسا فوفينج وفوبان.. أحدث توأمي باندا في النمسا

تستعد حديقة حيوان شونبرون النمساوية لإعلان اسمي توأمي باندا ولدا مؤخرا، في احتفال هذا الشهر، بعدما اختار محبو الحيوانات اسما للذكر الصغير في تصويت على الإنترنت.

وكشفت الحديقة للمرة الأولى، الخميس، عن اسم التوأم الأنثى، وهو “فوفينج”.

وقال مدير الحديقة داجمار شروتر لرويترز، في تعليقه على اسم فوفينج، “فينج تعني فينكس وهما الزوجان الإمبراطوريان في أسطورة صينية مع التنين (لونج)”.

وكانت الحديقة قالت، في أكتوبر، إنها اختارت اسم الأنثى، واستجابت حينها لطلب محبي الحيوانات باختيار اسم الذكر. وشارك في التصويت 12 ألفا اختار نصفهم اسم فوبان ومعناه “رفيق سعيد”.

يذكر أن الباندا الضخمة يانج يانج وضعت التوأمين، في السابع من أغسطس، وتحدد حفل التسمية الرسمية في 23 نوفمبر.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا