فوفينج وفوبان.. أحدث توأمي باندا في النمسا

تستعد حديقة حيوان شونبرون النمساوية لإعلان اسمي توأمي باندا ولدا مؤخرا، في احتفال هذا الشهر، بعدما اختار محبو الحيوانات اسما للذكر الصغير في تصويت على الإنترنت.

وكشفت الحديقة للمرة الأولى، الخميس، عن اسم التوأم الأنثى، وهو “فوفينج”.

وقال مدير الحديقة داجمار شروتر لرويترز، في تعليقه على اسم فوفينج، “فينج تعني فينكس وهما الزوجان الإمبراطوريان في أسطورة صينية مع التنين (لونج)”.

وكانت الحديقة قالت، في أكتوبر، إنها اختارت اسم الأنثى، واستجابت حينها لطلب محبي الحيوانات باختيار اسم الذكر. وشارك في التصويت 12 ألفا اختار نصفهم اسم فوبان ومعناه “رفيق سعيد”.

يذكر أن الباندا الضخمة يانج يانج وضعت التوأمين، في السابع من أغسطس، وتحدد حفل التسمية الرسمية في 23 نوفمبر.