نشرة ONA..القرموطي بتشيرت تجار العملة..نغم FM تذيع لقاء الأسطورة..تعويم الجنيه على CBC

إعداد – إنجي لطفي

وكالة «ONA» للأنباء نشرتها الإخبارية الخاصة بوسائل الإعلام، وبرامج «التوك شو»، وغيرها التي تعرض على الشاشة المصرية.

قررت محطة نغم FM، إعادة إذاعة حوار الفنان محمد رمضان الأسطورة، مع الإعلامي عمرو أديب مقدم برنامج ” كل يوم”، حيث يذاع اللقاء الليلة على نغم Fm في تمام الساعة التاسعة ونصف مساءً..للمزيد

ظهر الإعلامي جابر القرموطى، فى حلقة اليوم، من برنامجه “مانشيت القرموطي”، بديكور خاص بالبنك المركزي، وبجواره ديكور خاص بقهوة المضاربين بالعملة، كما ارتدي القرموطي، تيشرت كتب عليه تجار العملة..للمزيد

روى الإعلامي أحمد شوبير، موقفًا لايُنسى للبلدوزر مجدي عبدالغني مع منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية 86..للمزيد

بدأت شركة “بلاك آند وايت”، في التحضيرات الأولية لألبوم المطربة مروة ناجي..للمزيد

تقدم الإعلامية لميس الحديدي، اليوم الخميس، حلقة خاصة من برنامجها “هنا العاصمة”، المذاع على شاشة “CBC” عن تعويم الجنيه، وتأثير القرار على الاقتصاد المصري..للمزيد

أكدت الاعلامية إيمان عز الدين، أن العلاقات المصرية الكويتية متميزة جدًا فى كافة المجالات، ومثال يحتذى به حيث تحتل مصر مكانة خاصة لدى الشعب الكويتى..للمزيد

شارك القطاع الاقتصادي باتحاد الإذاعه والتلفزيون، في فعاليات الدورة الخامسة للمهرجان بسوق المهرجان للأعمال الفنية والقنوات والمحطات الفضائية..للمزيد

تعرض قناة “MBC مصر” – وسط نجاح جماهيري ضخم – غدًا الجمعة، مسرحية “واحدة واحدة” في أحدث عروض الموسم الجديد من مسرحيات فرقة “مسرح مصر”..للمزيد