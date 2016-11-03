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نشرة ONA..القرموطي بتشيرت تجار العملة..نغم FM تذيع لقاء الأسطورة..تعويم الجنيه على CBC

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لميس_شوبير_إيمان عز الدين

لميس_شوبير_إيمان عز الدين

 

إعداد – إنجي لطفي

وكالة «ONA» للأنباء نشرتها الخاصة بوسائل الإعلام، وبرامج «التوك شو»، وغيرها التي تعرض على الشاشة المصرية.

قررت محطة نغم FM، إعادة إذاعة حوار الفنان محمد رمضان الأسطورة، مع الإعلامي عمرو أديب مقدم برنامج ” كل يوم”، حيث يذاع اللقاء الليلة على نغم Fm في تمام الساعة التاسعة ونصف مساءً..للمزيد

نغم FM

نغم FM

ظهر الإعلامي جابر القرموطى، فى حلقة اليوم، من برنامجه “مانشيت القرموطي”، بديكور خاص بالبنك المركزي، وبجواره ديكور خاص بقهوة المضاربين بالعملة، كما ارتدي القرموطي، تيشرت كتب عليه تجار العملة..للمزيد

جابر القرموطى

جابر القرموطى

روى الإعلامي أحمد شوبير، موقفًا لايُنسى للبلدوزر مجدي عبدالغني مع منتخب في بطولة كأس الأمم الأفريقية 86..للمزيد

أحمد شوبير

أحمد شوبير

بدأت شركة “بلاك آند وايت”، في التحضيرات الأولية لألبوم المطربة مروة ناجي..للمزيد

المطربة مروة ناجي

المطربة مروة ناجي

تقدم الإعلامية لميس الحديدي، اليوم الخميس، حلقة خاصة من برنامجها “هنا العاصمة”، المذاع على شاشة “CBC” عن تعويم الجنيه، وتأثير القرار على الاقتصاد المصري..للمزيد

الإعلامية لميس الحديدي

الإعلامية لميس الحديدي

أكدت الاعلامية إيمان عز الدين، أن العلاقات المصرية الكويتية متميزة جدًا فى كافة المجالات، ومثال يحتذى به حيث تحتل مصر مكانة خاصة لدى الشعب الكويتى..للمزيد

إيمان عز الدين

إيمان عز الدين

شارك القطاع الاقتصادي باتحاد الإذاعه والتلفزيون، في فعاليات الدورة الخامسة للمهرجان بسوق المهرجان للأعمال الفنية والقنوات والمحطات الفضائية..للمزيد

جانب من الأعمال الفنية بالمهرجان

جانب من الأعمال الفنية بالمهرجان

تعرض قناة “MBC مصر” – وسط نجاح جماهيري ضخم – غدًا الجمعة، مسرحية “واحدة واحدة” في أحدث عروض الموسم الجديد من مسرحيات فرقة “”..للمزيد

فريق “مسرح مصر” في عرض جديد بعنوان “واحدة واحدة”

فريق “مسرح مصر” في عرض جديد بعنوان “واحدة واحدة”

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أونا

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