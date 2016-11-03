بالفيديو : " القرموطي" يدعي إصابته ب"أزمة قلبية" على الهواء "الحقوا الريس يا جماعة" ...

سقط الإعلامي جابر القرموطي على الأرض مدعيًا إصابته بأزمة قلبيه على الهواء، أثناء فقرة علّق فيها على "تعويم الجنيه" .
حيث جسد القرموطي أثناء تقديم برنامجه "مانشيت" عبر فضائية "العاصمة الجديدة" أحد تجار العملة والمضاربين بالدولار بعد إعلان البنك المركزي "تعويم الجنيه" صباح الخميس ، والذي أصابته أزمة قلبية بعد القرار وطالب من فريق الإعداد إحضار الإسعاف له.
وقبل سقوطه علّق القرموطي متحدثًا بلسان تجار العملة: «حالنا بقى واقف..لسعونا لسعة وكله رايح على البنوك.. ومش هنعرف نصرف الدولارات بأكتر من 14 جنيه».إعلان - Ads إعلان - Ads