أخبار عاجلة

عاجل| مصادر أمنية تكشف عن مفاجأة كبرى تبرأ المتهم بتفجير كنيسة مارمرقس بالأسكندرية -
ستاد مصر: تحليل الأداء الفنى والتكتيكى لمباراة الاتحاد والأهلى -
ستاد مصر: لقاء مع مجموعة من لاعبى الاتحاد عقب مباراتهم مع الأهلى -
أحمد موسى ينفي تسلم مصر مفجر كنيسة الإسكندرية من الكويت -
رئيس جهاز حماية المنافسة: هدفنا منع الاحتكار بعد توجه الدولة للاقتصاد الحر -
وزير التموين: وجود سعرين للسلعة يخلق سوقًا سوداء -
صحة الإسكندرية: خروج 8 حالات جديدة من مصابي تفجير الكنيسة المرقسية -
"مصراوي" بمنزل عم نسيم.. رسائل أسرة شهيد "أحيا الناس جميعًا" أمام "المرقسية" -
قطار الأهلي يواصل دهس منافسيه ويعبر الاتحاد بهدف «السولية» -
عبد الفتاح يكشف عن ملامح خطة تطوير الحكام في ندوة «التربية الرياضية» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر

بالفيديو : " القرموطي" يدعي إصابته ب"أزمة قلبية" على الهواء "الحقوا الريس يا جماعة" ...

  • مصر
  • 60
Google+ Print
بالفيديو : " القرموطي" يدعي إصابته ب"أزمة قلبية" على الهواء "الحقوا الريس يا جماعة" ... بالفيديو : " القرموطي" يدعي إصابته ب"أزمة قلبية" على الهواء "الحقوا الريس يا جماعة" ...

سقط الإعلامي جابر القرموطي على الأرض مدعيًا إصابته بأزمة قلبيه على الهواء، أثناء فقرة علّق فيها على "تعويم الجنيه" .

حيث جسد القرموطي أثناء تقديم برنامجه "مانشيت" عبر فضائية "العاصمة الجديدة" أحد تجار العملة والمضاربين بالدولار بعد إعلان البنك المركزي "تعويم الجنيه" صباح الخميس ، والذي أصابته أزمة قلبية بعد القرار وطالب من فريق الإعداد إحضار الإسعاف له.

وقبل سقوطه علّق القرموطي متحدثًا بلسان تجار العملة: «حالنا بقى واقف..لسعونا لسعة وكله رايح على البنوك.. ومش هنعرف نصرف الدولارات بأكتر من 14 جنيه».

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

رئيس قسم الأخبار

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. حسن شحاتة ينتقد لاعبي بتروجيت: «بيتدلعوا»

بالفيديو.. حسن شحاتة ينتقد لاعبي بتروجيت: «بيتدلعوا»

بالفيديو والصور || كاميرات الكنيسة المرقسية تظهر آخر صور للضابط عماد الركايبي والعميدة نجوى الحجار قبل الانفجار

بالفيديو والصور || كاميرات الكنيسة المرقسية تظهر آخر صور للضابط عماد الركايبي والعميدة نجوى الحجار قبل الانفجار

بالفيديو- أول نفق للسفن في العالم ...تعرف على التفاصيل

بالفيديو- أول نفق للسفن في العالم ...تعرف على التفاصيل

بالفيديو- الوكيل البابوي بالإسكندرية يكشف لحظة استقبال البابا تفجير المرقسية؟

بالفيديو- الوكيل البابوي بالإسكندرية يكشف لحظة استقبال البابا تفجير المرقسية؟