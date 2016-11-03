بالفيديو : " القرموطي" يدعي إصابته ب"أزمة قلبية" على الهواء "الحقوا الريس يا جماعة" ...

سمر العشري

سقط الإعلامي جابر القرموطي على الأرض مدعيًا إصابته بأزمة قلبيه على الهواء، أثناء فقرة علّق فيها على "تعويم الجنيه" .

حيث جسد القرموطي أثناء تقديم برنامجه "مانشيت" عبر فضائية "العاصمة الجديدة" أحد تجار العملة والمضاربين بالدولار بعد إعلان البنك المركزي "تعويم الجنيه" صباح الخميس ، والذي أصابته أزمة قلبية بعد القرار وطالب من فريق الإعداد إحضار الإسعاف له.

وقبل سقوطه علّق القرموطي متحدثًا بلسان تجار العملة: «حالنا بقى واقف..لسعونا لسعة وكله رايح على البنوك.. ومش هنعرف نصرف الدولارات بأكتر من 14 جنيه».

شبكةعيونالإخبارية

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