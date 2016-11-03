أول ضحايا "تعويم الجنيه" إصابة تاجر بأزمة قلبية في "الدقهلية" ...

سمر العشري

قالت مصادر بمديرية الصحة في الدقهلية، الخميس، إن أحد تجار العملة أصيب بأزمة قلبية بسبب انخفاض سعر الدولار ، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج .

وأوضحت المصادر التي رفضت الكشف عن هويتها ، أن التاجر يدعى «محمد. ج» أصيب بأزمة قلبية عقب تعرضه لخسائر فادحة من انخفاض سعر الدولار، وتم نقله إلى مستشفى المنصورة الدولي لتلقي العلاج.

فيما سادت حالة من الارتباك في سوق الصرف بالدقهلية عقب انخفاض سعر الدولار بشكل كبير مما أدى إلى إغلاق معظم مكاتب الصرافة وتوقفها عن عمليات البيع والشراء.

وقال «أحمد. ع» صاحب صرافة ، أن "هناك غموضًا في الرؤية ، فالهبوط المفاجئ للدولار لا ينبئ باستقرار في الأوضاع، لا يمكننا المجازفة بالبيع أو الشراء ولذلك لجأنا إلى إغلاق الصرافات حتى يستقر السعر على وضع محدد" .

وكان قد أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، في بيان صحفي، تحرير سعر الصرف وفقًا لآليات العرض والطلب.

وقرر البنك في بيانه السماح للبنوك بفتح فروعها حتى التاسعة مساء، وأيام العطلة الأسبوعية لتنفيذ عمليات شراء وبيع العملة وصرف حوالات العاملين في الخارج.

وأكد البنك استمرار حدود السحب والإيداع السابقة للشركات العاملة في استيراد السلع والمنتجات غير الأساسية .

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads