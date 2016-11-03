أخبار عاجلة

عاجل| مصادر أمنية تكشف عن مفاجأة كبرى تبرأ المتهم بتفجير كنيسة مارمرقس بالأسكندرية -
ستاد مصر: تحليل الأداء الفنى والتكتيكى لمباراة الاتحاد والأهلى -
ستاد مصر: لقاء مع مجموعة من لاعبى الاتحاد عقب مباراتهم مع الأهلى -
أحمد موسى ينفي تسلم مصر مفجر كنيسة الإسكندرية من الكويت -
رئيس جهاز حماية المنافسة: هدفنا منع الاحتكار بعد توجه الدولة للاقتصاد الحر -
وزير التموين: وجود سعرين للسلعة يخلق سوقًا سوداء -
صحة الإسكندرية: خروج 8 حالات جديدة من مصابي تفجير الكنيسة المرقسية -
"مصراوي" بمنزل عم نسيم.. رسائل أسرة شهيد "أحيا الناس جميعًا" أمام "المرقسية" -
قطار الأهلي يواصل دهس منافسيه ويعبر الاتحاد بهدف «السولية» -
عبد الفتاح يكشف عن ملامح خطة تطوير الحكام في ندوة «التربية الرياضية» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

إصابة عراقيين اثنين نتيجة انفجار عبوة ناسفة بمنطقة الكرادة وسط بغداد

Google+ Print
إصابة عراقيين اثنين نتيجة انفجار عبوة ناسفة بمنطقة الكرادة وسط بغداد إصابة عراقيين اثنين نتيجة انفجار عبوة ناسفة بمنطقة الكرادة وسط بغداد

أرشيفية

انفجرت عبوة ناسفة مساء اليوم الخميس وسط العاصمة العراقية (بغداد) وأسفرت عن إصابة مدنيين اثنين.

وصرح المتحدث باسم قيادة “عمليات بغداد” العميد سعد معن في تصريح أدلى به إن عبوة ناسفة انفجرت مساء اليوم بالقرب من مجمع تجاري في منطقة الكرادة وسط مدينة بغداد, وأدت إلى إصابة اثنين من المواطنين بجراح ونقلا للمستشفى لتلقي العلاج.

وتشهد العاصمة العراقية عمليات تفجير بعبوات ناسفة وسيارات مفخخة وهجمات انتحارية بأحزمة ناسفة بين الحين والآخر, يقف وراء تنفيذها تنظيم (داعش) الإرهابي لزعزعة أمن بغداد , الأكبر من حيث عدد السكان, حيث يبلغ تعدادها حوالي 7 ملايين نسمة, وصنفتها الأمم المتحدة وفق إحصاءات بعثتها بالعراق (يونامي) بأنها الأعلى من حيث ضحايا العنف والإرهاب بين محافظات العراق.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا