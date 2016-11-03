إصابة عراقيين اثنين نتيجة انفجار عبوة ناسفة بمنطقة الكرادة وسط بغداد

انفجرت عبوة ناسفة مساء اليوم الخميس وسط العاصمة العراقية (بغداد) وأسفرت عن إصابة مدنيين اثنين.

وصرح المتحدث باسم قيادة “عمليات بغداد” العميد سعد معن في تصريح أدلى به إن عبوة ناسفة انفجرت مساء اليوم بالقرب من مجمع تجاري في منطقة الكرادة وسط مدينة بغداد, وأدت إلى إصابة اثنين من المواطنين بجراح ونقلا للمستشفى لتلقي العلاج.

وتشهد العاصمة العراقية عمليات تفجير بعبوات ناسفة وسيارات مفخخة وهجمات انتحارية بأحزمة ناسفة بين الحين والآخر, يقف وراء تنفيذها تنظيم (داعش) الإرهابي لزعزعة أمن بغداد , الأكبر من حيث عدد السكان, حيث يبلغ تعدادها حوالي 7 ملايين نسمة, وصنفتها الأمم المتحدة وفق إحصاءات بعثتها بالعراق (يونامي) بأنها الأعلى من حيث ضحايا العنف والإرهاب بين محافظات العراق.

أ ش أ