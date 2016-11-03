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الحملات الأمنية بمحيط المدارس تستكمل دورها بمدينة نصر

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استكمال الحملات الأمنية بمحيط المدارس بمنطقة مدينة نصر بمشاركة أجهزة المديرية المباحث و المرافق و المرور و ،لتحقيق الأمن و الأمان و تهيئة المناخ المناسب لطلبة المدارس و طمأنة أولياء أمورهن خلال اليوم الدراسى و التعامل مع كافة الشكاوى التى قد ترد للمديرية ، و أسفرت تلك الحملات عن إزالة كافة الإشغالات و الأكشاك بدون ترخيص و فحص كافة المحلات التى تقدم المأكولات و خلافة و تبين إلتزامها بالإشتراطات الصحية و التموينية ، كما عززت تلك الحملات من الاستقرار الإنضباطى فى محيط المدارس و أسفرت تلك الحملات النتائج الإجابية التالية:-

في مجال المرافق :

( 15 إزالة إدارية , 18 إشغال طريق , 6 تلوث بيئة , 2 بائع جائل ، 2 عربة مأكولات ) .

في مجال المرور:-

(1 سير عكس الاتجاه , 23 مخالفات نموذج 125 , 5 حجز دراجات بخارية ، 6 رخصة مسحوبة ) .

هذا وسوف تواصل الحملات في كافة المحاور والمجالات وفي كافة دوائر الأقسام على مدار اليوم لتحقيق الإنضباط في محيط المدارس لتوفير المناخ الآمن لهم أثناء اليوم الدراسي .

وجاء هذا بناء على توجيهات اللواء/ مجدى عبدالغفار وزير الداخلية و تحت إشراف اللواء/ خالد عبدالعال مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة فى هذا المجال.

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