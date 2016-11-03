السفير الأمريكى: قدمنا 100 مليار دولار مساعدات عسكرية واقتصادية لمصر

قال السفير الأمريكى بالقاهرة، ستيفن بيكروفت، إن بلاده قدمت مساعدات عسكرية لمصر بلغت قيمتها ٧٠ مليار دولار، بالإضافة إلى 30 مليار دولار مساعدات إقتصادية، قامت بتمويلها الوكالة الأمريكية في التعليم والاقتصاد منذ ٣٠ عامًا، وذلك حتى نرى مصر ناجحة.

وأضاف بيكروفت، فى تصريحات على هامش حفل تخرج 240 من الشباب المصرى من كافة محافظات الجمهورية، عقب استكمالهم الدراسة ببرنامج أكسس لدراسة اللغة الانجليزية والذى امتد على مدار عامين، أن كل ما يقال عن العلاقات بين مصر وأمريكا ليس صحيح إطلاقًا، ولا يعبر عن قوة العلاقات بين البلدين.

وأشار بيكروفت، إلى أن مصر دولة مهمة جدا في المنطقة، ونؤكد على ضرورة إستعادة الأمن والاستقرار فيها لاستمرار طريقها في القيادة، لأننا نريد مصر قوية متزنة ومستقرة مما ينعكس على الاقليم والعالم.

وأكد السفير، أن قرار تعويم الجنيه يعد قرارًا سليمًا وضروري لبناء اقتصادي قوي ومستمر، مضيفًا إنه علم بقرار البنك المركزي المصري حول تحرير سعر الصرف للعملة المحلية مقابل العملات الأجنبية، مشيرًا إلى أنه سيكون له أثار صعبة في البداية وعلى المدى الطويل ستكون أثاره إيحابية للغاية.

وقال السفير الأمريكي، عن تظاهرات ١١ نوفمبر المرتقبة، هذا شأن مصري لا نتدخل فيه، ونريد أن نرى مصر قوية ومزدهرة، ونحترم حق الجميع في التعبير عن رأيهم، ونريد أن نرى الاستقرار والرخاء والديمقراطية في البلاد.