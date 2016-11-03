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محافظ البحر الأحمر يلتقى وفد النقابة العامة للمهندسين

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محافظ البحر الأحمر يلتقى وفد النقابة العامة للمهندسين محافظ البحر الأحمر يلتقى وفد النقابة العامة للمهندسين

اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر

مراسل«ONA»:

التقى اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، بوفد النقابة العامة للمهندسين، اليوم الخميس، بمقر مجلس مدينة رأس غارب، وذلك فى إطار متابعة أزمة سيول مدينة رأس غارب.

وتباحث محافظ البحر الأحمر، مع الوفد فى سبل إيجاد حلول لمشكلة السيول قادمًا وتلافيها من خلال وضع خطة شاملة من النقابة بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة .

وقدم “المحافظ” شكره للوفد على دعمهم المتواصل بعد أحداث السيول التى ضربت المدينة الأسبوع الماضى مطالبًا إياهم ببذل مزيد من الجهد لوضع خطط إستراتيجية وتنفيذها للحد من إخطار السيول مستقبلاً .

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