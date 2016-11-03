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بالصور..أحمد وفيق يوقع فيلم «صندوق الدنيا» مع حسين القلا

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جانب من توقيع العقد

جانب من توقيع العقد

 

وقع الفنان أحمد وفيق، عقد فيلمه الجديد «صندوق الدنيا»، مع المنتج السينمائى الكبير حسين القلا، وانضم وفيق إلى فريق عمل الفيلم إلى جانب الفنانة رانيا يوسف، والفنان فاروق الفيشاوى، والفنان أحمد فؤاد سليم، والفنان عابد فهد، ومن المقرر بدء تصوير الفيلم منتصف يناير القادم، وهو من تأليف وإخراج عماد البهات.

وأكد وفيق، أنه سعيد بهذه التجربة مع منتج سينمائى كبير بحجم وقيمة القلا، لما له من خبرات طويلة فى الإنتاج خلال حقبة الثمانينات، وله بصمة واضحة على التراث السينمائى المصرى بأفلام مازلنا نتذكرها جميعًا، كـ “أرض الخوف، وأحلام هندأ وكاميليا، وأربعة فى مهمة رسمية، والطوق والأسورة”، والعديد من الأفلام ذات القيمة العالية.

والجدير بالذكر، أن القلا قد انتهى من تصوير أحدث أفلامه “يوم من الأيام”، ومن بطولة محمود حميدة، وأحمد حاتم، وهبة مجدى، ولطفى لبيب، ورامز أمير، ومشيرة إسماعيل، وهو من تاليف وليد يوسف، وإخراج محمد مصطفى، ومن المقرر عرضه خلال أجازة نصف العام.

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