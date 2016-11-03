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ضبط سارق بالإكراه بحوزتة 2 هاتف محمول و 2000 جنية بالسلام

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ضبط سارق بالإكراه بحوزتة 2 هاتف محمول و 2000 جنية بالسلام ضبط سارق بالإكراه بحوزتة 2 هاتف محمول و 2000 جنية بالسلام

تمكنت وحدة مباحث قسم السلام أثناء مرورهم أعلى الطريق الدائرى من ضبط المدعو / كريم فوزى أحمد عبدالرحمن سن 21 عاما عاطل و مقيم بدائرة شبرا الخيمة / قليوبية و بحوزتة مسروقات مأخوذة من المدعو / وائل محمد جمال محمد سن 42 عاما مدير و شريك بشركة استيراد و تصدير و مقيم بدائرة روض الفرج و أوخذ منة عدد2 هاتف محمول و مبلغ مالى 2000جنية بالإكراة من الجانى على الطريق باستخدامة سلاح أبيض “مطواة” و أصاب المجنى علية بجرح سطحى بالفخذ الأيسر من الخلف و أثناء فرار المتهم سقط منة هاتفة المحمول و بعد وقت لاحق اتصل المتهم على هاتفه لمساومة المجنى علية لإعادة المسروقات مقابل استرداد هاتفه ، على الفور قام الضابط باستدراجه و تمكن من ضبطة.

و بمواجهتة اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، وب عرضة على المجنى عليه تعرف عليه فى الحال و اتهمه بسرقته بالإكراه.

و تحرر المحضر اللازم ، و تولت النيابة العامة التحقيق و جارى تطوير مناقشتة عما ارتكبه من أخرى.

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أونا

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