ضبط سارق بالإكراه بحوزتة 2 هاتف محمول و 2000 جنية بالسلام

تمكنت وحدة مباحث قسم السلام أثناء مرورهم أعلى الطريق الدائرى من ضبط المدعو / كريم فوزى أحمد عبدالرحمن سن 21 عاما عاطل و مقيم بدائرة شبرا الخيمة / قليوبية و بحوزتة مسروقات مأخوذة من المدعو / وائل محمد جمال محمد سن 42 عاما مدير و شريك بشركة استيراد و تصدير و مقيم بدائرة روض الفرج و أوخذ منة عدد2 هاتف محمول و مبلغ مالى 2000جنية بالإكراة من الجانى على الطريق باستخدامة سلاح أبيض “مطواة” و أصاب المجنى علية بجرح سطحى بالفخذ الأيسر من الخلف و أثناء فرار المتهم سقط منة هاتفة المحمول و بعد وقت لاحق اتصل المتهم على هاتفه لمساومة المجنى علية لإعادة المسروقات مقابل استرداد هاتفه ، على الفور قام الضابط باستدراجه و تمكن من ضبطة.

و بمواجهتة اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، وب عرضة على المجنى عليه تعرف عليه فى الحال و اتهمه بسرقته بالإكراه.

و تحرر المحضر اللازم ، و تولت النيابة العامة التحقيق و جارى تطوير مناقشتة عما ارتكبه من حوادث أخرى.