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«النيابة الإدارية» تكذب ما نشر على «صحيفة الأحداث» حول خلافات مع وزير العدل

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«النيابة الإدارية» تكذب ما نشر على «صحيفة الأحداث» حول خلافات مع وزير العدل «النيابة الإدارية» تكذب ما نشر على «صحيفة الأحداث» حول خلافات مع وزير العدل

النيابة الإدارية

كذب مجلس إدارة نادي مستشاري النيابة الإدارية، فى بيان له، اليوم، بخصوص ما نشرته “صحيفة الأحداث” الإليكترونية، عن انقلاب رئيس هيئة النيابة الإدارية، بسبب وجود خلاف بين المستشار رئيس الهيئة، والمستشار وزير العدل وبعض السادة المستشارين مساعديه.

وقال مجلس إدارة النادى فى بيانه “إن مجلس إدارة النادي رئيسًا و أعضاءًا قد هالهم ما نشر ويستنكروا ما جاء في المقال جملة وتفصيلًا، إذ أن ذلك عار تمامًا من الصحة، بل أن مجلس الادارة بوصفة المعبر عن جموع أعضاء النيابة الإدارية لا يقبل بأي حال من الأحوال المساس أو النيل بأي رمز من رموز النيابة الإدارية، لا سيما المستشار رئيس الهيئة، والمشهود له بحسن وطيب العلاقة بينه وبين أبنائه أعضاء النيابة الإدارية، بل ومع كافة الجهات الرسمية بالدولة”.

وأردف البيان “هذا ونحيط سيادتكم علمًا أن مجلس الإدارة رئيسًا و أعضاءا يقف صفًا واحدًا مع القيادة الرسمية للنيابة الإدارية، وسوف يتصدى بكل حزم لأى محاولة لزرع الفتنة، وذلك باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل من تسول له نفسه ذلك”.

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