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الهام عبد البديع: كواليس «ولاد تسعة» لم تختلف كثيرًا عن «ولد فضة»

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الهام عبد البديع

الفنانة الهام عبد البديع

أكدت الفنانة الهام عبد البديع، أن كواليس التصوير داخل مسلسل “ولاد تسعة”، لم تختلف كثيرًا عن الكواليس التي عاشتها مع أبطال مسلسلها الماضي “يونس ولد فضة” للنجم عمرو سعد.

وأضافت إلهام في تصريح صحفي، أنها سعيدة بالتعاون الذي يجمعها بمخرج العمل أحمد شفيق، لافتة الي أنه من المخرجين الذين يتميزون بقدرة جيدة علي اخراج المواهب الموجودة داخل الفنان خلال التصوير.

وكانت “إلهام” قد إنتهت من تصوير ما يقرب من 70 % من الاحداث الدرامية لمسلسل”ولاد تسعة”، المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة ، وتظهر من خلاله بشخصية “بسمة” وهي فتاة من كفر الشيخ، ولكن ظروفها جعلتها تنتمي لوالد مادي ويجسده الفنان محمد التاجي، ويتسبب ذلك لها في عدة مشاكل تجبرها علي ترك البلد والرحيل عنها، والذهاب للقاهرة بحثا عن فرصة عمل واستقرار بها.

مسلسل “ولاد تسعة”، يشارك في بطولته نيكول سابا، خالد سليم، خالد زكى، هبة مجدى، سهر الصايغ، ميار الغيطى، إلهام عبد البديع، بيومى فؤاد، رحمة حسن، لقاء سويدان، حسام فارس، إسلام جمال، دنيا المصرى، عمرو عابد، إنعام سالوسة، محمد التاجى، تهانى راشد، حنان سليمان، حمادة بركات، وهو من تأليف فداء الشندويلى، ومن إخراج أحمد شفيق.

 

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