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شهود على حادث جسر السويس الإرهابى للنيابة: المتهم أطلق قنابل صوت لتشتيت الأمن

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شهود على حادث جسر السويس الإرهابى للنيابة: المتهم أطلق قنابل صوت لتشتيت الأمن شهود على حادث جسر السويس الإرهابى للنيابة: المتهم أطلق قنابل صوت لتشتيت الأمن

>كتبت ندى سليم

استمعت نيابة شرق القاهرة الكلية برئاسة المستشار إبراهيم صالح، المحامى العام الأول، والمستشار إسلام الجوهرى، رئيس النيابة، والمستشار أحمد عاصى، وكيل نيابة الحوادث، لأقوال عدد من جيران عقار خلية جسر السويس، حيث تم استدعاء ربة منزل والتى كانت تقطن بالشقة المجاورة للإرهابى، وتم الاستماع لأقوال صاحب العقار والوسيط الذى تم التحفظ عليهم ظهر اليوم، عقب انتهاء الحادثة.

وأكد عدد من سكان العقار خلال تحقيقات النيابة، أن المتهم بادر بإطلاق النيران على القوة الأمنية، وأطلق قنابل صوت "صدمة"، لتشتيت انتباه الأمن وتعالت أصواته فى القوات الأمنية بعبارات تهديدية وتوعد بقتلهم، واستغل أن أمامه مسجد وأطلق عليهم وابلا من الرصاص، وتمكن الأمن من تصفيته بعد أن اعتلى أحد العقارات السكنية، مما أسفر عن إصابة 4 ضباط.

وأسفرت معاينة النيابة عن العثور على ما يزيد عن 150 فارغا من فوارغ الطلقات التى أطلقها الإرهابى على قوات الأمن على مدار 3 ساعات متواصلة، ومن المقرر أن يتم استدعاء القوة الأمنية التى قامت بعملية المداهمة تمهيدا لسماع شهادتهم فى الواقعة.

كما أمرت النيابة بالاطلاع على تحريات الأمن الوطنى بالواقعة، واستعجلت تقرير الطب الشرعى للوقوف على ملابسات الحادث.


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