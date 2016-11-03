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طارق عامر: حصلنا على تأكيدات بالحصول على 16 مليارا لسد الفجوة التمويلية

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طارق عامر: حصلنا على تأكيدات بالحصول على 16 مليارا لسد الفجوة التمويلية طارق عامر: حصلنا على تأكيدات بالحصول على 16 مليارا لسد الفجوة التمويلية

>كتب رامى المصرى

قال طارق عامر محافظ البنك المركزى، إن الجانب الأهم فى البرنامج الاقتصادى المصرى حماية الطبقة غير القادرة فيما يتعلق بالسلع الأساسية.

وأضاف محافظ البنك المركزى، خلال مؤتمر صحفى ، أن التضخم حدث بالفعل أملاً فى انخفاضة الفترة المقبله، لافتاً إلى أن البنك المركزى يتسهدف الوصول إلى رقم محدد من الاحتياطى النقدى، مؤكداً ان عملية الاصلاح تستهدف توفير قوائض مالية لملفات كالتعليم والصحة.

وأوضح أن البنك المركزى والحكومة المصرية نجحا فى الحصول على تأكيدات تمويلية من صندوق النقد الدولى، ودول ألمانيا وإنجلترا وفرنسا واليابان والصين، وبعض الدول العربية، من أجل غلق الفجوة التمويلية، والتى تقدر بـ16.3 مليار دولار للعام المالى. 

 

 

 

 

 

 


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