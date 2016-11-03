أهم 10 بوستات على السوشيال ميديا.. تعويم الجنيه ورسالة ستوك سيتى لـ صبحى

>كتبت مريم بدر الدين
امتلأت مواقع التواصل الاجتماعى اليوم الخميس، بالعديد من المنشورات المهمة، و"اليوم السابع" يرصد أهم 10 بوستات نشرها النجوم والشخصيات العامة والمدونون عبر حساباتهم الشخصية.
1- ساويرس: التعويم خطوة ممتازة تأخرت كثير ولازم نساعد على نجاحها
2- هاشتاج "تعويم الجنيه" يحتل صدارة "تويتر".. ومغردون: كدة شركات الصرافة هتقزقز لب
3- الإمارات تحتفل اليوم بـ"عيد العلم".. محمد بن راشد يرفعه مع 22 ألف طالب فى حديقة زعيبل بدبى
4- عمرو دياب يطلق أغنيته "أمنتك" الليلة على "يوتيوب
5- راغب علامة وكارول سماحة يهنئان سعد الحريرى بتكليفه بتشكيل الحكومة اللبنانية
6- صفحة ستوك سيتى الرسمية على "تويتر" : المستقبل مشرق لرمضان صبحى
7- بالفيديو.. مواجهة بين الرئيس الأمريكى وسوبر مان احتفالا بالهالوين
8- نادى أرسنال يحتفل بالكريسماس على طريقته الخاصة
9- محمد إمام ينشر صورة الزعيم بعد منحه الوسام الوطنى للاستحقاق فى تونس
10- بالصور ..فريق عمل محمد حماقى يحتفل بعيد ميلاده الـ40
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