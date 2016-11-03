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أهم 10 بوستات على السوشيال ميديا.. تعويم الجنيه ورسالة ستوك سيتى لـ صبحى

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أهم 10 بوستات على السوشيال ميديا.. تعويم الجنيه ورسالة ستوك سيتى لـ صبحى أهم 10 بوستات على السوشيال ميديا.. تعويم الجنيه ورسالة ستوك سيتى لـ صبحى

>كتبت مريم بدر الدين

امتلأت مواقع التواصل الاجتماعى اليوم الخميس، بالعديد من المنشورات المهمة، و"اليوم السابع" يرصد أهم 10 بوستات نشرها النجوم والشخصيات العامة والمدونون عبر حساباتهم الشخصية.

1-             ساويرس: التعويم خطوة ممتازة تأخرت كثير ولازم نساعد على نجاحها

 

2-             هاشتاج "تعويم الجنيه" يحتل صدارة "تويتر".. ومغردون: كدة شركات الصرافة هتقزقز لب

 

3-             الإمارات تحتفل اليوم بـ"عيد العلم".. محمد بن راشد يرفعه مع 22 ألف طالب فى حديقة زعيبل بدبى

 

4-             يطلق أغنيته "أمنتك" الليلة على "يوتيوب

5-             راغب علامة وكارول سماحة يهنئان سعد الحريرى بتكليفه بتشكيل اللبنانية

 

6-             صفحة ستوك سيتى الرسمية على "تويتر" : المستقبل مشرق لرمضان صبحى

 

7-             .. مواجهة بين الرئيس الأمريكى وسوبر مان احتفالا بالهالوين

8-             نادى أرسنال يحتفل بالكريسماس على طريقته الخاصة

9-             محمد إمام ينشر صورة الزعيم بعد منحه الوسام الوطنى للاستحقاق فى تونس

 

10-       بالصور ..فريق عمل محمد حماقى يحتفل بعيد ميلاده الـ40


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