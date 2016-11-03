أهم 10 بوستات على السوشيال ميديا.. تعويم الجنيه ورسالة ستوك سيتى لـ صبحى

كتبت مريم بدر الدين

امتلأت مواقع التواصل الاجتماعى اليوم الخميس، بالعديد من المنشورات المهمة، و"اليوم السابع" يرصد أهم 10 بوستات نشرها النجوم والشخصيات العامة والمدونون عبر حساباتهم الشخصية.

1- ساويرس: التعويم خطوة ممتازة تأخرت كثير ولازم نساعد على نجاحها

2- هاشتاج "تعويم الجنيه" يحتل صدارة "تويتر".. ومغردون: كدة شركات الصرافة هتقزقز لب

3- الإمارات تحتفل اليوم بـ"عيد العلم".. محمد بن راشد يرفعه مع 22 ألف طالب فى حديقة زعيبل بدبى

4- عمرو دياب يطلق أغنيته "أمنتك" الليلة على "يوتيوب

5- راغب علامة وكارول سماحة يهنئان سعد الحريرى بتكليفه بتشكيل الحكومة اللبنانية

6- صفحة ستوك سيتى الرسمية على "تويتر" : المستقبل مشرق لرمضان صبحى

7- بالفيديو.. مواجهة بين الرئيس الأمريكى وسوبر مان احتفالا بالهالوين

8- نادى أرسنال يحتفل بالكريسماس على طريقته الخاصة

9- محمد إمام ينشر صورة الزعيم بعد منحه الوسام الوطنى للاستحقاق فى تونس

10- بالصور ..فريق عمل محمد حماقى يحتفل بعيد ميلاده الـ40