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بالصور .. انطلاق مبادرة سباق ركوب الدرجات العالمية بجنوب سيناء

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بالصور .. انطلاق مبادرة سباق ركوب الدرجات العالمية بجنوب سيناء بالصور .. انطلاق مبادرة سباق ركوب الدرجات العالمية بجنوب سيناء

>جنوب سيناء – فايزة مرسال

انطلقت مبادرة سباق ركوب الدرجات العالمية تحت رعاية المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء ومحمد الأنصارى مسؤول الفريق جى بى إس، وكان فى استقبالهم المهندس على حمادة رئيس مدينة دهب وأحمد عبد العزيز مدير إدارة الشباب والرياضة بدهب.

قال محمد الأنصارى مسؤول الفريق الدراجات: يشارك فى السباق 65 متسابقا من الإسكندرية لتشجيع السياحة، حيث بدأ السباق أمس من مدينة طابا مسافة 30 كيلو من طابا هايس ثم اليوم الخميس من طابا إلى دهب لمسافة130 كيلو ثم غدا دهب /شرم الشيخ.

 

 

 


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